聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園福容大飯店B1廚房起火 38員工15房客急疏散
桃園市桃園區福容大飯店今下午4時48分發生火警，地下一樓餐廳廚房因不明原因起火，現場煙霧彌漫，消防隊到場疏散38名員工、15名房客，5時10分控制火勢，無人受困、受傷，起火原因有待調查。
位於桃園區大興西路一段的福容大飯店今下午4時48分傳出火警，地下一樓約30平方公尺的廚房起火，黑色煙霧逐層上飄，消防人員獲報後，出消防車3輛、救護車1輛，消防及救護人員12名前往救災。
消防人員到現場時，員工表示是地下餐廳起火，不過廚房人員都已出來，消防人員立即協助疏散，總共38名員工、15名房客安全逃出，無人受傷、受困；火勢在下午5時10分控制，截稿前僅剩些許煙霧、火苗，殘火處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言