桃園福容大飯店B1廚房起火 38員工15房客急疏散

桃園市桃園區福容大飯店今下午4時48分發生火警，地下一樓餐廳廚房因不明原因起火，現場煙霧彌漫，消防隊到場疏散38名員工、15名房客，5時10分控制火勢，無人受困、受傷，起火原因有待調查。

位於桃園區大興西路一段的福容大飯店今下午4時48分傳出火警，地下一樓約30平方公尺的廚房起火，黑色煙霧逐層上飄，消防人員獲報後，出消防車3輛、救護車1輛，消防及救護人員12名前往救災。