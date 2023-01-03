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桃園福容大飯店B1廚房起火 38員工15房客急疏散

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區福容大飯店今下午4時48分發生火警，地下一樓餐廳廚房因不明原因起火，現場煙霧彌漫，消防隊到場疏散38名員工、15名房客，5時10分控制火勢，無人受困、受傷，起火原因有待調查。

位於桃園區大興西路一段的福容大飯店今下午4時48分傳出火警，地下一樓約30平方公尺的廚房起火，黑色煙霧逐層上飄，消防人員獲報後，出消防車3輛、救護車1輛，消防及救護人員12名前往救災。

消防人員到現場時，員工表示是地下餐廳起火，不過廚房人員都已出來，消防人員立即協助疏散，總共38名員工、15名房客安全逃出，無人受傷、受困；火勢在下午5時10分控制，截稿前僅剩些許煙霧、火苗，殘火處理中。

桃園福容大飯店b1廚房今下午傳出火警，所幸38員工15房客成功疏散，無人受傷受困。記者楊湛華／翻攝
桃園福容大飯店b1廚房今下午傳出火警，所幸38員工15房客成功疏散，無人受傷受困。記者楊湛華／翻攝

桃園 廚房 餐廳 火災

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