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老人電動車故障受困3小時 桃警協助推車2公里
桃園市龍潭區85歲潘姓老人今天駕駛四輪電動代步車出外，驅車前往龍潭市區買東西，未料在龍潭區中興路，電動車突然沒電故障，老人無力求助，困坐路旁3小時，直到警員巡邏發現，將他載回派出所聯絡家屬，員警將故障車推2公里回所，為民服務累得滿頭大汗。
龍潭分局中興所表示，潘姓老人年紀大，靠著開四輪電動代步車外出散心或買東西，這次他開車外出買東西，未料車子電池沒電，行經中興路故障，老人行動不便、沒有手機，只好困坐人行道路旁3小時不知所措。
該派出所長張傳勛說，警員邱春松、陳裕霖2人開車執行巡邏勤務，看見潘姓老人行動不便，困坐路邊，一臉憂愁，2警員一問才知老人已受困3小時，警員擔心老人危險，將他載回派出所，在老人要求下，邱春松只好將車推2公里回派出所，累得滿頭是汗。家屬趕到派出所領回，感謝員警為民服務熱心。
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