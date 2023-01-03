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老人電動車故障受困3小時 桃警協助推車2公里

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區85歲潘姓老人今天駕駛四輪電動代步車出外，驅車前往龍潭市區買東西，未料在龍潭區中興路，電動車突然沒電故障，老人無力求助，困坐路旁3小時，直到警員巡邏發現，將他載回派出所聯絡家屬，員警將故障車推2公里回所，為民服務累得滿頭大汗。

龍潭分局中興所表示，潘姓老人年紀大，靠著開四輪電動代步車外出散心或買東西，這次他開車外出買東西，未料車子電池沒電，行經中興路故障，老人行動不便、沒有手機，只好困坐人行道路旁3小時不知所措。

該派出所長張傳勛說，警員邱春松、陳裕霖2人開車執行巡邏勤務，看見潘姓老人行動不便，困坐路邊，一臉憂愁，2警員一問才知老人已受困3小時，警員擔心老人危險，將他載回派出所，在老人要求下，邱春松只好將車推2公里回派出所，累得滿頭是汗。家屬趕到派出所領回，感謝員警為民服務熱心。

潘姓老人四輪電動代步車故障，呆坐人行道3小時，警員協助脫困和推電動車回派出所滿頭大汗。記者曾增勳／翻攝
潘姓老人四輪電動代步車故障，呆坐人行道3小時，警員協助脫困和推電動車回派出所滿頭大汗。記者曾增勳／翻攝
潘姓老人四輪電動代步車故障，呆坐人行道3小時，警員協助脫困和推電動車回派出所滿頭大汗。記者曾增勳／翻攝
潘姓老人四輪電動代步車故障，呆坐人行道3小時，警員協助脫困和推電動車回派出所滿頭大汗。記者曾增勳／翻攝

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