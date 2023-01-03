老人電動車故障受困3小時 桃警協助推車2公里

桃園市龍潭區85歲潘姓老人今天駕駛四輪電動代步車出外，驅車前往龍潭市區買東西，未料在龍潭區中興路，電動車突然沒電故障，老人無力求助，困坐路旁3小時，直到警員巡邏發現，將他載回派出所聯絡家屬，員警將故障車推2公里回所，為民服務累得滿頭大汗。

龍潭分局中興所表示，潘姓老人年紀大，靠著開四輪電動代步車外出散心或買東西，這次他開車外出買東西，未料車子電池沒電，行經中興路故障，老人行動不便、沒有手機，只好困坐人行道路旁3小時不知所措。