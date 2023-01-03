新中橫公路灑水車衝撞護欄翻覆 駕駛父子受困
南投縣新中橫公路信義鄉路段，今天中午1輛灑水車從信義往水里方向行駛，行經陳有蘭溪橋頭時，失控衝撞對向護欄，車輛翻覆在田間，駕駛廖姓父子受困，南投縣消防局利用破壞機具和吊車，才將駕駛廖父救出，兒子則自行爬出車外，幸好兩人僅受輕傷，車禍原因疑似超車不慎造成，正由警方進一步釐清。
南投縣消防局表示，今天上午11時25分獲報，信義鄉台21線95K陳有蘭溪橋旁，有工程車翻覆，立刻派遣玉山、信義消防分隊前往救援。
信義分隊小隊長松定榮到場時，發現事故車輛是工程灑水車，原本有信義往水里行駛，卻衝撞對向車道護欄後，翻覆在農田四輪朝天，駕駛廖姓男子受困車困，廖男兒子在副駕駛座，意外發生後自行爬出車外脫困。
警方動用破壞器材和吊車，將廖姓駕駛救出，父子兩人僅手腳輕傷，送竹山秀傳醫院治療後並無大礙，廖姓男子並無酒精反應，警方初步調查，灑水車疑似超車不慎，撞到對向護欄翻覆，詳細原因仍待警方調查釐清。
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