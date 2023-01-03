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高科大男學生墜橋亡 檢方今相驗結果出爐

聯合報／ 記者林品君張議晨陳弘逸／高雄即時報導

高雄科技大學燕巢校區，昨一名男大生被發現俯臥吊橋下溪谷，救起時已明顯無生命跡象。警方在上月30日接獲通報該生與家屬失聯，昨循線在高科大校內吊橋下找到男大生遺體，今早檢察官初步相驗，男大生頭部有撕裂傷、胸腔骨折無傷及脊椎，研判頭部撞擊致死，其他身體部位則無明顯外傷。

就讀高雄科技大學25歲賀姓男學生，上月30日被家屬向警方通報失聯，家屬表示賀男原訂當日下午4點多返回台中老家，與家人共度元旦連假，超過約定時間卻遲未出現，且多次聯絡未果，只好到鄰近派出所報案，請警方協尋。

台中市警局請賀男就讀的高科大轄區分局協尋，警方陪同賀男家人到他在校外的租屋處，不見賀男身影，經調閱監視器及手機定位，推論賀應該在校園內，隨即聯絡校方，進校搜索，在校內約30米高吊橋下，發現賀男俯臥溪谷，多次呼喚都未獲回應，救起時已無生命跡象。

據了解，賀男就讀高科大4年級，平日喜歡玩線上遊戲，經常「該回家的時間未回家」，和家人鬧不愉快，家人找不到人，由警方陪同到校查看，才發現賀男遺體。

警方在案發現場沒有找到賀男遺書，透過附近監視影像確認，墜橋前只看見賀男1人，今早檢察官初步相驗，男大生頭部有撕裂傷、胸腔骨折無傷及脊椎，研判頭部撞擊致死，其他身體部位無明顯外傷，家屬到場全程低調，確認完結果，隨即由警方陪同離去。

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高科大賀姓男大生昨被發現俯臥校內吊橋下溪谷，救起時無生命跡象，今早檢察官相驗遺體，家屬對結果沒意見。記者張議晨／攝影
高科大賀姓男大生昨被發現俯臥校內吊橋下溪谷，救起時無生命跡象，今早檢察官相驗遺體，家屬對結果沒意見。記者張議晨／攝影

吊橋 元旦連假 檢察官

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