轎車煞車不及追撞油罐車 車頭全毀
花蓮台9線鳳林路段昨天發生一起追撞車禍，一輛油罐車在永豐路口剎車停等紅燈，卻遭後方剎車不及的白色轎車撞上，幸好無人傷亡，但轎車車頭毀損，引擎蓋凹陷，肇事責任尚待警方釐清。
受東北季風影響，花蓮雨下個不停，昨天45歲莊姓男子駕駛油罐車，沿台9線外側車道由南往北行駛，見217.1公里、永豐路口交通號誌從綠燈轉至黃燈，便停下來停等紅燈，但一輛白色轎車從後方高速碰撞，車禍發生後，警方獲報到場查看。
警方調查，駕駛白色轎車的48歲任姓男子，疑天雨路滑，又未注意前方車輛動態，煞車不及追撞前方油罐車，所幸事故中無人傷亡，不過轎車車頭已撞得面目全非。
警方表示，雙方駕駛人均有合格駕照且無酒駕，現場已依規定完成測繪照相，白色轎車也有吊車吊離現場，事故發生原因有待鑑定單位分析，以釐清肇責。
警方呼籲，民眾駕駛汽、機車切勿貪快，應隨時注意前車狀況，變換車道應提前打方向燈，也要留意後視鏡，避免發生追撞事故，確保行車安全。
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