3人登屏東井步山遇大霧迷向 警消上山藉助衛星定位尋獲
位於屏東縣霧台鄉阿禮部落的井步山，海拔高約2066公尺，是單日來回、輕裝備登山的熱門路線；元旦假期2男1女名中年登山客下山途中，因山區起霧加上不熟悉地形致迷失方向受困山中，打電話向里港警分局霧台分駐所求援，霧台消防搜救隊入山搜救，警消合力於2小時內尋獲3名登山客，平安返家。
里港警分局說，元旦下午2時47分許接獲110通報，蘇姓民眾報警求助後，卻再也無法與其取得聯繫，經衛星定位在阿里與好茶部落附近，立即通報霧台消防搜救隊前往搜救；警消擴大範圍搜尋，於當天下午4時許尋獲迷途的2男1女。
霧台鄉山區低溫濕冷，警消人員3名登山客眾臉色發白驚魂未定，遞上熱茶予以驅寒，撫平迷途緊張情緒並指引道路協助下山。經了解，3名登山客是在下山時，因山區起霧加上不熟悉地形致迷失方向，幸而及時報警求援，搜救人員迅速入山藉助科技定位找到人，否則山區入夜寒冷，恐增加救援難度。
里港警分局長鄭頴聰表示，搜救人員不畏艱辛入山搜救，員警溫暖提供熱茶驅寒慰問，建立警民良好關係；提醒民眾進入山區，應注意天氣變化及裝備齊全，避免將自身涉於險境中。
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