不想入監1年8個月！新北男從汐止逃至中壢 元旦睡夢中被逮

新北市廖姓男子原本住在汐止區，因案被判刑1年8個月確定，他不想入獄展開逃亡，搬家到桃園中壢區，以為可以躲避查緝，汐止警方元旦晚上10點多，循線將人逮捕到案，他在屋內睡夢中遭逮，一臉納悶「怎麼還是被抓到」，警詢後依法解送歸案。

據了解，廖男（32歲）因妨害自由及詐欺罪遭判刑1年8個月確定，卻遲遲沒有入監服刑，去年10月14日先被士林地檢署通緝，10月31日再被發布第二次通緝。

汐止警方循線追查發現，原來廖男為了逃避查緝，離開原本汐止的住處，搬家至桃園中壢區中山東路一帶躲藏，連買飯都不斷張望是否附近有警察。