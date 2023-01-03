不想入監1年8個月！新北男從汐止逃至中壢 元旦睡夢中被逮
新北市廖姓男子原本住在汐止區，因案被判刑1年8個月確定，他不想入獄展開逃亡，搬家到桃園中壢區，以為可以躲避查緝，汐止警方元旦晚上10點多，循線將人逮捕到案，他在屋內睡夢中遭逮，一臉納悶「怎麼還是被抓到」，警詢後依法解送歸案。
據了解，廖男（32歲）因妨害自由及詐欺罪遭判刑1年8個月確定，卻遲遲沒有入監服刑，去年10月14日先被士林地檢署通緝，10月31日再被發布第二次通緝。
汐止警方循線追查發現，原來廖男為了逃避查緝，離開原本汐止的住處，搬家至桃園中壢區中山東路一帶躲藏，連買飯都不斷張望是否附近有警察。
警方確認他行蹤、住處，1月1日晚上10點40分，派員至廖男桃園住處查緝到案，他在睡夢中被吵醒，見員警出現在面前，還支支吾吾問「什麼事情」，直到警方拿出通緝文件解釋，他才坦承被通緝逃亡，警詢後被依妨害自由、詐欺通緝罪嫌解送士林地檢署歸案。
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