影／台中東區民宅火警六旬翁燒傷 家人急返：不知起火原因

台中市東區大振街的連棟民宅在今天下午傳出火警，現場延燒7戶，火場救出六旬林姓住戶，林翁因行動不便，發生火警時獨居在家，被救出時全身有二至三成的二度燒燙傷，林翁家人表示，當時在附近做生意，獲報返家時已起火、濃煙密布，不知起火原因。

台中市東區大振街的連棟民宅在今天下午1時許傳出火警，現場救出林姓老翁（66歲），救出時林翁意識模糊，臉部、四肢有二度燒燙傷，面積約二至三成，因起火建物為連棟，也延燒7戶，幸好無其他住戶受傷。

林翁的弟弟在附近做生意，接獲通報後返家，因民宅3樓頂樓加蓋已起火，無法進入火場救出林翁，經消防隊救出時，林翁已被火燒傷。

林翁弟弟說，哥哥行動不便，平常由看護照顧，住在三樓頂樓加蓋，佛堂設置在一樓，三樓僅有電視、熱水器等電器，不知起火原因，但哥哥因身體狀況，來不及逃生才會受傷，狀況不甚樂觀，有關起火原因，交由警、消調查。