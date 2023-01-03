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寒冬送暖 下營公所、警方關懷獨居老人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市下營區公所結合麻豆警分局下營分駐所，今辦理「新春寒冬送暖-關懷獨居老人活動」，針對下營區50名獨居老人關懷慰問並致贈圍巾、手套、毛帽等禦寒物資暨愛心民生物資，也籲請外界關懷獨居長者。

下營區長李宗翰感謝社會各界人士付出愛心物資溫暖並表示，冬天低溫是對獨居老人人身安全最大威脅，當前更有新冠肺炎衝擊，下營區公所將持續關懷協助獨居老人的生活，1月14日中午假下營區上帝廟第三停車場辦理「2023年下營區寒冬送暖圍爐餐會執行計畫」，協助孤獨寂寞貧困長輩在寒冬暨春節時節有個溫暖的圍爐餐會。

市府民政局長姜淋煌說，下營區去年老人人數5354人，占下營區總人口數比率達23.65%，市長黃偉哲特別重視老人福利服務，指示各區公所結合民間力量，共同打造適宜老人晚年的社會環境。

麻豆警分局長林中興表示，警察工作不單僅是依法行政，更本著關心弱勢及同理心，利用勤區查察深入了解轄區情況，發掘貧困孤苦及需要幫助的人，並給予主動關懷，讓民眾安心過好年。

台南市下營區公所警方寒冬送暖，今結合社區關懷獨居老人。圖 ／下營區公所提供
台南市下營區公所警方寒冬送暖，今結合社區關懷獨居老人。圖 ／下營區公所提供
台南市下營區公所警方寒冬送暖，今結合社區關懷獨居老人。圖 ／下營區公所提供
台南市下營區公所警方寒冬送暖，今結合社區關懷獨居老人。圖 ／下營區公所提供

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