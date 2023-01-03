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影／郡大林道山友接連迷路、骨折 搜救人員跨年營救

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

元旦連假，不少民眾到南投縣登山迎新年，卻接連發生受傷、迷路事故。攀登郡大山迷路的朱姓山友當天就搜救人員發現救出；登金子山受傷的陳姓女山友，昨天先由搜救人員背負下撤，今天趁天氣轉晴，南投縣消防局申請空勤協助，上午9點由直升機吊掛下山，送醫治療。

吳姓山友說，信義鄉郡大林道蜿蜒漫長，是登百岳郡大山的必經道路，一般搭車到登山口要花不少時間，加上崎嶇難行，山友戲稱登郡大山「坐車比爬山累」。金子山也在郡大林道深處，海拔3005公尺，但自從人倫林道中斷後，攀登極為不易，被排除在百岳外。

南投縣消防局表示，去年12月31日陳姓和張姓兩名女山友，攀登郡大林道金子山，預計1月2日下山，其中45歲陳姓女山友不慎摔倒造成左手骨折右腳扭傷，張姓山友立即向外求援。

而同時段也有一名朱姓山友攀登郡大山迷路，故南投縣消防局前立即派遣2組人員前往救援，郡大山搜救組於當日晚間順利找到迷途朱姓山友並下撤，於23時39分回到信義消防分隊與登山同行友人會合後，自行離去。

金子山搜救組12月31日晚間在山區紮營，元旦清晨前往救援，當天下午4時50分找到兩名女山友。因山區天候不佳，無法出動直升機搭載，昨天搜救人員背負傷者方式下撤，另增派2名山搜人員協助接駁，但山區雨勢過大加上濃霧，沿途有多處崩坍地，險象環生，步行下撤進度緩慢，昨天傍晚行經一處大崩壁處，強行通過恐有滑落之危險，就近找安全地點紮營。

幸好，今天上午山區天候稍轉晴，消防局即刻申請直升機救援，9時16分完成吊掛，送往信義鄉同富起降點，再由玉山消防分隊救護車載送至竹山秀傳醫院就醫。

郡大林道郡大山、金子山元旦連假接連有山友迷路、骨折，搜救人員跨年營救。圖／南投縣消防局提供
郡大林道郡大山、金子山元旦連假接連有山友迷路、骨折，搜救人員跨年營救。圖／南投縣消防局提供
搜救人員搭繩走過危險崩塌路段救人，相當驚險。圖／南投縣消防局提供
搜救人員搭繩走過危險崩塌路段救人，相當驚險。圖／南投縣消防局提供
搜救人員冒著崩塌、下雨、濃霧危險，完成山區救援任務。圖／南投縣消防局提供
搜救人員冒著崩塌、下雨、濃霧危險，完成山區救援任務。圖／南投縣消防局提供
金子山山域事故，救難人員克服崩塌、斷崖等危險地形，完成救援任務。圖／南投縣消防局提供
金子山山域事故，救難人員克服崩塌、斷崖等危險地形，完成救援任務。圖／南投縣消防局提供
郡大林道郡大山、金子山元旦連假接連有山友迷路、骨折，搜救人員跨年營救。圖／南投縣消防局提供
郡大林道郡大山、金子山元旦連假接連有山友迷路、骨折，搜救人員跨年營救。圖／南投縣消防局提供

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