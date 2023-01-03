尷尬！下車換駕手機掉入水溝 妙齡女求助警開蓋撿機

元旦連續假期出遊走走，昨天上午11點多，32歲魏女與親友開車前往苗栗卓蘭訪友，行經東勢區石城街停車換人駕駛，魏女下車手機剛好掉進水溝，人生地不熟只好硬著頭皮報警求援。警方出動各式器具撬開水溝，所幸手機掉在無水溝底，仍可使用，魏女感謝警方與義警協助，成了假期難忘的回憶。

昨天中午11點多，東勢警分局石城所員警林辰浩及義警林錦元接獲報案，魏女手機掉進水溝，與同行的親友手足無措，只好在報警請求協助。