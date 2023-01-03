快訊

長榮航勤一天搬700件30公斤行李 員工最不滿「這個」

陸轉機港澳來台旅客！1月6日起要求登機前篩檢陰性報告

台中東區連棟民宅起火 濃煙竄天六旬男獲救2度燒傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區大振街的連棟透天民宅，在今天下午1時許傳出火警，消防局派遣5個單位前往現場滅火，消防車趕赴救火途中，已看到灰色濃煙竄天，現場是2樓連棟住宅，起火的是3樓的鐵皮加蓋，但根據消防局目前掌握，消防隊正在滅火中，火勢尚未控制，台電也接獲通知，要到場斷電，現場救出一名年約60多歲的住戶，有2度燒燙傷，已送醫急救。

台中市消防局在今天下午1時許，接獲通報，東區大振街160巷內的民宅起火，現場是2樓連棟住宅，3樓為鐵皮加蓋，起火的是頂樓加蓋，信義、國光、東英等5個單位前往滅火，今天下午1時36分救出火場內1名男性住戶，年約60多歲，有2度燒燙傷面積，四肢、臉部都被燒燙傷，面積約20至30％，救出時意識模糊，已送醫急救，詳細起火原因，仍待後續調查。

台中市東區大振街民宅在今天下午1時許傳出火警，火警救出1名年約60多歲的住戶，臉部、四肢有2度燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區大振街民宅在今天下午1時許傳出火警，火警救出1名年約60多歲的住戶，臉部、四肢有2度燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區大振街民宅在今天下午1時許傳出火警，火警救出1名年約60多歲的住戶，臉部、四肢有2度燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區大振街民宅在今天下午1時許傳出火警，火警救出1名年約60多歲的住戶，臉部、四肢有2度燒燙傷。圖／讀者提供

延伸閱讀

影/桃園平鎮工業區大火 廠房起火濃煙密佈搶救中

金城國中地下室傳電線走火 上千名師生緊急疏散

金門金城國中地下室冒濃煙 千名師生疏散得宜受肯定

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

相關新聞

女子山區開車撞電桿短暫昏迷 Apple Watch撥打119求救

余姓女子今天開車行駛自強路產業道路，撞上路旁電桿後安全氣囊爆開，車子滑落邊坡。余女因猛烈撞擊短暫昏迷，她戴的Apple ...

影／桃園平鎮工業區大火 廠房起火濃煙密佈搶救中

桃園市平鎮工業區一家製造手機殼的工業公司鐵皮屋廠房，今天中午12時44分，該鐵皮屋工廠內突然起火，冒出大量濃煙瀰蔓，民眾...

騎車載女友衝北宜、過彎打滑 無照駕駛男騎士噴飛 傷重不治

新北市31歲黃姓男子昨天下午2點多，騎機車載女友行經北宜路三段，疑因過彎操作不慎打滑摔車，黃男人車噴飛，當場沒了呼吸心跳...

高科大男學生墜橋亡 檢方今相驗結果出爐

高雄科技大學燕巢校區，昨一名男大生被發現俯臥吊橋下溪谷，救起時已明顯無生命跡象。警方在上月30日接獲通報該生與家屬失聯，...

不想入監1年8個月！新北男從汐止逃至中壢 元旦睡夢中被逮

新北市廖姓男子原本住在汐止區，因案被判刑1年8個月確定，他不想入獄展開逃亡，搬家到桃園中壢區，以為可以躲避查緝，汐止警方...

影／台中東區民宅火警六旬翁燒傷 家人急返：不知起火原因

台中市東區大振街的連棟民宅在今天下午傳出火警，現場延燒7戶，火場救出六旬林姓住戶，林翁因行動不便，發生火警時獨居在家，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。