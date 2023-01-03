台中東區連棟民宅起火 濃煙竄天六旬男獲救2度燒傷

台中市東區大振街的連棟透天民宅，在今天下午1時許傳出火警，消防局派遣5個單位前往現場滅火，消防車趕赴救火途中，已看到灰色濃煙竄天，現場是2樓連棟住宅，起火的是3樓的鐵皮加蓋，但根據消防局目前掌握，消防隊正在滅火中，火勢尚未控制，台電也接獲通知，要到場斷電，現場救出一名年約60多歲的住戶，有2度燒燙傷，已送醫急救。

台中市消防局在今天下午1時許，接獲通報，東區大振街160巷內的民宅起火，現場是2樓連棟住宅，3樓為鐵皮加蓋，起火的是頂樓加蓋，信義、國光、東英等5個單位前往滅火，今天下午1時36分救出火場內1名男性住戶，年約60多歲，有2度燒燙傷面積，四肢、臉部都被燒燙傷，面積約20至30％，救出時意識模糊，已送醫急救，詳細起火原因，仍待後續調查。 台中市東區大振街民宅在今天下午1時許傳出火警，火警救出1名年約60多歲的住戶，臉部、四肢有2度燒燙傷。圖／讀者提供 台中市東區大振街民宅在今天下午1時許傳出火警，火警救出1名年約60多歲的住戶，臉部、四肢有2度燒燙傷。圖／讀者提供