女子山區開車撞電桿短暫昏迷 Apple Watch撥打119求救

余姓女子今天開車行駛自強路產業道路，撞上路旁電桿後安全氣囊爆開，車子滑落邊坡。余女因猛烈撞擊短暫昏迷，她戴的Apple Watch偵測到發生車禍，主動撥打119求救。基隆市消防局值勤人員回撥電話，余女已甦醒並回話。消防隊員抵達現場時，余女仍在車內待援，送醫後脫險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8點多接獲「報案」電話，電話那頭傳來電腦語音，表示持有人發生車禍，並提供所在地點的經緯度。

值勤人員聽完後，回撥電話試圖了解更多的訊息。電話接通後，50多歲余女表示在自強產業道路發生車禍，頭部暈眩，需要救護。

警、消人員趕到現場時，看到余女的轎車滑落到產業道路邊坡，余女仍坐在駕駛座。消防人員打開車門，協助余女下車並送醫。

據了解，余女習慣從七堵區開車經自強產業道路，前往安樂區大武崙的公司上班。今早開車途中，疑低頭撿拾掉落到踏墊的東西時，車馬偏離車道，撞上路旁電桿釀禍。