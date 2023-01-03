快訊

長榮航勤一天搬700件30公斤行李 員工最不滿「這個」

陸轉機港澳來台旅客！1月6日起要求登機前篩檢陰性報告

女子山區開車撞電桿短暫昏迷 Apple Watch撥打119求救

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

余姓女子今天開車行駛自強路產業道路，撞上路旁電桿後安全氣囊爆開，車子滑落邊坡。余女因猛烈撞擊短暫昏迷，她戴的Apple Watch偵測到發生車禍，主動撥打119求救。基隆市消防局值勤人員回撥電話，余女已甦醒並回話。消防隊員抵達現場時，余女仍在車內待援，送醫後脫險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8點多接獲「報案」電話，電話那頭傳來電腦語音，表示持有人發生車禍，並提供所在地點的經緯度。

值勤人員聽完後，回撥電話試圖了解更多的訊息。電話接通後，50多歲余女表示在自強產業道路發生車禍，頭部暈眩，需要救護。

警、消人員趕到現場時，看到余女的轎車滑落到產業道路邊坡，余女仍坐在駕駛座。消防人員打開車門，協助余女下車並送醫。

據了解，余女習慣從七堵區開車經自強產業道路，前往安樂區大武崙的公司上班。今早開車途中，疑低頭撿拾掉落到踏墊的東西時，車馬偏離車道，撞上路旁電桿釀禍。

蘋果官網Apple Watch 使用手冊指出，如果 Apple Watch Series 8 或 Apple Watch SE（第二代）偵測到嚴重車禍，會顯示提示，並自動在20秒後撥打緊急電話。若使用人沒有反應，還會播放一段語音訊息，通知對方發生嚴重車禍，並提供經緯度座標。

余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝
余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝
余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝
余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝
余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝
余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝
余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝
余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝
余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝
余女今天開車在自強路產業道路撞電桿後滑落邊坡，短暫昏迷，她戴的Apple Watch主動撥打119求救。記者邱瑞杰／翻攝

延伸閱讀

蘋果三產品砍單 供應鏈有壓

台灣呢…日本蘋果迎2023超大方！買iPhone送兔年AirTag和千元禮品卡 這款「直接被放生」

幫高齡爺爺換全套蘋果產品太殘忍？果粉曝Apple Watch藏1弊病「恐讓老人秒棄坑」

蘋果自傲高CP放大絕藏這1變化！讓你免考慮直接買新款Apple Watch就對了

相關新聞

女子山區開車撞電桿短暫昏迷 Apple Watch撥打119求救

余姓女子今天開車行駛自強路產業道路，撞上路旁電桿後安全氣囊爆開，車子滑落邊坡。余女因猛烈撞擊短暫昏迷，她戴的Apple ...

影／桃園平鎮工業區大火 廠房起火濃煙密佈搶救中

桃園市平鎮工業區一家製造手機殼的工業公司鐵皮屋廠房，今天中午12時44分，該鐵皮屋工廠內突然起火，冒出大量濃煙瀰蔓，民眾...

騎車載女友衝北宜、過彎打滑 無照駕駛男騎士噴飛 傷重不治

新北市31歲黃姓男子昨天下午2點多，騎機車載女友行經北宜路三段，疑因過彎操作不慎打滑摔車，黃男人車噴飛，當場沒了呼吸心跳...

高科大男學生墜橋亡 檢方今相驗結果出爐

高雄科技大學燕巢校區，昨一名男大生被發現俯臥吊橋下溪谷，救起時已明顯無生命跡象。警方在上月30日接獲通報該生與家屬失聯，...

不想入監1年8個月！新北男從汐止逃至中壢 元旦睡夢中被逮

新北市廖姓男子原本住在汐止區，因案被判刑1年8個月確定，他不想入獄展開逃亡，搬家到桃園中壢區，以為可以躲避查緝，汐止警方...

影／台中東區民宅火警六旬翁燒傷 家人急返：不知起火原因

台中市東區大振街的連棟民宅在今天下午傳出火警，現場延燒7戶，火場救出六旬林姓住戶，林翁因行動不便，發生火警時獨居在家，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。