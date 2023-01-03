影／桃園平鎮工業區大火 廠房起火濃煙密佈搶救中
桃園市平鎮工業區一家製造手機殼的工業公司鐵皮屋廠房，今天中午12時44分，該鐵皮屋工廠內突然起火，冒出大量濃煙瀰蔓，民眾拍下煙密佈衝天，許多網友吃驚，消防局表示，該工業公司鐵皮屋廠房火災，失火面積約30多坪，警消動員搶救，幸無人受困或傷亡。
桃園市消防局表示，今天中午12時44分，平鎮東龍街的一家工業公司鐵皮屋廠房突然起火，冒出大量濃煙，119據報立即通報出動15消防車輛及37名警消搶救滅火中，初步研判為二級火警，廠房人員撤出，暫無人受困或傷亡，警消正在撲滅火勢中。
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