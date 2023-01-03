國一高雄段接連發生車禍 男駕駛把前車撞翻被查出酒駕

元旦連假開工第一天，國道一號高雄南向路段，上午發生兩起車禍，第一起於國一南向353.1公里共3車追撞，其中1輛車撞上護欄、另一輛側翻在路面，2名駕駛送醫；未料，事故排除10分多鐘後，國1南向341.8公里處另名駕駛酒駕追撞前車，又造成車輛翻覆，所幸，肇事駕駛受傷都無生命危險，警方也將涉嫌酒駕的駕駛移送。

第一起事故為，28歲楊男駕駛轎車行經國一南向353.1公里處內側車道，疑因操作不當導致車輛失控往外側偏移，撞擊外側車道44歲陳女的轎車，隨後楊的車輛往內側移動，車頭再撞擊51歲邱男的轎車。

事故導致楊男的車輛側翻於內側車道，邱男的車輛則是卡在國道內側護欄上。造成楊男全身多處擦傷，陳女臉部擦傷，2人都送高雄榮民總醫院治療，無生命危險。3名駕駛都無酒駕情事，事故於9時21分排除，全線恢愎通車。

未料，事故排除後，9時30分許45歲洪姓男子開轎車酒駕，行經國1南向341.8公里處，內側車道，不明原因追撞前方，33歲吳姓男子駕駛的轎車。

撞擊當下，吳男車輛失控滑行，並側翻在外側車道，洪男則是偏移撞到內側護欄，才停止移動。整起事故，洪男及吳男頭部都受輕傷，送岡山秀傳醫院治療。

經查，洪男酒測值超過0.25，已達不能安全駕駛程度；吳男則無酒駕情事，警詢後，將洪依公共危險罪移送，整理事故於9時55分排除，恢復通車。