他偷娃娃機店「犯行全被警目睹」 盤查發現連Mazda 3也是偷的

林姓男子今天凌晨從基隆開車來新北市新店某間夾娃娃機店偷竊，趁四下無人，用拔釘器破壞兌幣機，沒想到犯案過程被休假員警目睹，立刻報警，林男見巡邏車出現拔腿就跑，跑不到百米就被警逮。警方查獲贓款10塊錢硬幣7枚、兌幣機零件1組，還意外發現汽車是不久前剛偷來的，一箭雙鵰。

新店分局江陵派出所今天凌晨1點44分獲報，所內休假莊姓員警報案稱，「建國路上的夾娃娃機店又有人在偷竊，趕快來抓人」，所長立刻派遣線上警力6人趕抵，果真撞見一名全身包緊緊、拿著黑色包包的不明男子在騎樓奔跑，立刻逮人，他狼狽就逮。

清查身分發現，是有多筆竊盜前科的林姓男子（41歲），他對犯行全盤托出，警方在包包內查獲贓款10塊錢硬幣7枚、兌幣機零件1組，以及作案用拔釘器1支。