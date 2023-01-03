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他偷娃娃機店「犯行全被警目睹」 盤查發現連Mazda 3也是偷的

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

林姓男子今天凌晨從基隆開車來新北市新店某間夾娃娃機店偷竊，趁四下無人，用拔釘器破壞兌幣機，沒想到犯案過程被休假員警目睹，立刻報警，林男見巡邏車出現拔腿就跑，跑不到百米就被警逮。警方查獲贓款10塊錢硬幣7枚、兌幣機零件1組，還意外發現汽車是不久前剛偷來的，一箭雙鵰。

新店分局江陵派出所今天凌晨1點44分獲報，所內休假莊姓員警報案稱，「建國路上的夾娃娃機店又有人在偷竊，趕快來抓人」，所長立刻派遣線上警力6人趕抵，果真撞見一名全身包緊緊、拿著黑色包包的不明男子在騎樓奔跑，立刻逮人，他狼狽就逮。

清查身分發現，是有多筆竊盜前科的林姓男子（41歲），他對犯行全盤托出，警方在包包內查獲贓款10塊錢硬幣7枚、兌幣機零件1組，以及作案用拔釘器1支。

警方得知林男是基隆人，問「你怎麼來的？」，他回答「開車」，警方至林男轎車Mazda 3實施附帶搜索，雖然沒有查扣相關違禁品，但盤查時意外發現「這輛車也是他剛剛偷來的」；警方發現失竊車主還沒報案，將協助發還車輛。警詢後依竊盜罪嫌，將林男移送地檢署偵辦。

慣竊林姓男子今天凌晨在新北市新店某間夾娃娃機行竊，犯行被休假員警撞見，不到2分鐘狼狽就逮。記者翁至成／翻攝
慣竊林姓男子今天凌晨在新北市新店某間夾娃娃機行竊，犯行被休假員警撞見，不到2分鐘狼狽就逮。記者翁至成／翻攝
警方查獲贓款10塊錢硬幣7枚、兌幣機零件1組，以及作案用拔釘器1支。記者翁至成／翻攝
警方查獲贓款10塊錢硬幣7枚、兌幣機零件1組，以及作案用拔釘器1支。記者翁至成／翻攝
慣竊林姓男子今天凌晨在新北市新店某間夾娃娃機行竊，犯行被休假員警撞見，不到2分鐘狼狽就逮。記者翁至成／翻攝
慣竊林姓男子今天凌晨在新北市新店某間夾娃娃機行竊，犯行被休假員警撞見，不到2分鐘狼狽就逮。記者翁至成／翻攝
警方查獲贓款10塊錢硬幣7枚、兌幣機零件1組，以及作案用拔釘器1支。記者翁至成／翻攝
警方查獲贓款10塊錢硬幣7枚、兌幣機零件1組，以及作案用拔釘器1支。記者翁至成／翻攝
慣竊林姓男子今天凌晨在新北市新店某間夾娃娃機行竊，犯行被休假員警撞見，不到2分鐘狼狽就逮。記者翁至成／翻攝
慣竊林姓男子今天凌晨在新北市新店某間夾娃娃機行竊，犯行被休假員警撞見，不到2分鐘狼狽就逮。記者翁至成／翻攝

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