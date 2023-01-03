南橫公路這段罰單熱點 去年4個月取締200餘件違停

南橫公路台20線風景秀麗，但路幅較小且彎路多，許多遊客因要拍照違規臨停，台東縣關山分局去年7月到12月，在出大關山隧道後啞口段，已取締200餘件違停，其中台20線149.5 k的轉彎路口就有29件，呼籲用路人到南橫不要違規停車。

關山分局組長張淵瑜表示，南橫公路多數路段路幅狹窄，違規停車不僅影響車流，也可能造成意外事故發生，其中畫設紅線部分，絕不可停車；畫設白線部分，依「道路交通管理處罰條例」56條一項二款規定「在設有彎道標誌路段停車」處新臺幣600至1200元以下罰鍰。

「啞口段是違停取締熱點！」張淵瑜說，去年7月到12月期間，出大關山隧道往台東方向啞口段，已取締200餘件違停，另台20線149.5 k的轉彎路口，雖然是白線但依規定轉彎路口不得停車，該處也取締29件違停。