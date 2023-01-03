影／新莊離奇車禍！年輕騎士筆直衝向橋墩撞死 家屬跟他不熟

新北市新莊區昨天發生離奇車禍，1輛機車不明原因在彎道筆直衝撞高架橋墩，騎士送醫不治，抽血化驗沒有酒精成分，警方查出死者身分是23歲邱姓男子，家屬卻說他離家已久，完全不清楚近況。

這起車禍發生在昨天下午1時11分左右，監視器拍下整個撞擊過程，由於仍是元旦連假期間，路上車不多，邱姓男子騎乘機車沿新北大道四段往三重方向行駛，到達事故地點原應順著路徑向右轉。

但是他卻從外側車道跨越中線，偏移向內側車道，然後筆直衝向高架道路橋墩，前輪先撞到安全島路緣造成翻車，整個人彈飛猛烈撞上橋墩再摔落車道，機車繼續拋甩滑向前方。後方車輛見狀紛紛停下，並協助報案。

邱男頭部嚴重創傷，由救護車送往衛福部台北醫院急救，下午2時10分宣告不治，抽血化驗酒精濃度為0。

員警在他身上找到身分證，邱男沒有前科，戶籍地在新北市中和區，循線聯繫上家屬，但是家人卻說他之前長期沒工作，後來自己搬出去，已經很久沒有聯絡，完全不清楚他的近況，包括住在哪裡？是否有上班？交友狀況？一概不知。