快訊

潛艦國造趕工拚9月原型艦下水 台船祭3倍加班費激勵士氣

中國入境陽性率維持三成？指揮中心下午2時說明

唐綺陽2023上半年12星座運勢公開！牡羊桃花運旺、獅子地位躍進

影／新莊離奇車禍！年輕騎士筆直衝向橋墩撞死 家屬跟他不熟

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天發生離奇車禍，1輛機車不明原因在彎道筆直衝撞高架橋墩，騎士送醫不治，抽血化驗沒有酒精成分，警方查出死者身分是23歲邱姓男子，家屬卻說他離家已久，完全不清楚近況。

這起車禍發生在昨天下午1時11分左右，監視器拍下整個撞擊過程，由於仍是元旦連假期間，路上車不多，邱姓男子騎乘機車沿新北大道四段往三重方向行駛，到達事故地點原應順著路徑向右轉。

但是他卻從外側車道跨越中線，偏移向內側車道，然後筆直衝向高架道路橋墩，前輪先撞到安全島路緣造成翻車，整個人彈飛猛烈撞上橋墩再摔落車道，機車繼續拋甩滑向前方。後方車輛見狀紛紛停下，並協助報案。

邱男頭部嚴重創傷，由救護車送往衛福部台北醫院急救，下午2時10分宣告不治，抽血化驗酒精濃度為0。

員警在他身上找到身分證，邱男沒有前科，戶籍地在新北市中和區，循線聯繫上家屬，但是家人卻說他之前長期沒工作，後來自己搬出去，已經很久沒有聯絡，完全不清楚他的近況，包括住在哪裡？是否有上班？交友狀況？一概不知。

車禍現場已由新莊警分局交通分隊採證、測繪記錄完成，員警將嘗試尋找熟識邱男的朋友，進一步調查釐清肇事原因。

機車前輪先撞到安全島路緣造成翻車，騎士整個人彈飛猛烈撞上橋墩再摔落車道，路面留下一大灘血跡，機車則拋甩滑向前方。記者林昭彰／翻攝
機車前輪先撞到安全島路緣造成翻車，騎士整個人彈飛猛烈撞上橋墩再摔落車道，路面留下一大灘血跡，機車則拋甩滑向前方。記者林昭彰／翻攝
新莊區昨天發生離奇車禍，1輛機車不明原因在彎道筆直衝撞高架橋墩，騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝
新莊區昨天發生離奇車禍，1輛機車不明原因在彎道筆直衝撞高架橋墩，騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝
當時路上車不多，道路前方應右轉，23歲邱姓騎士卻筆直衝撞橋墩，頭部重創當場失去生命徵象，送醫不治。記者林昭彰／翻攝
當時路上車不多，道路前方應右轉，23歲邱姓騎士卻筆直衝撞橋墩，頭部重創當場失去生命徵象，送醫不治。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

影／台南轎車撞橋墩翻覆…5送醫、2人傷重不治 車禍原因仍釐清中

車體慘撞成廢鐵…台17線轎車撞橋墩 5人受傷、2人命危

板橋大遠百、宏匯廣場餐飲戰 「初魚」「海底撈」先後插旗

新莊人吃爆！「海底撈」插旗新莊有跡可循，網友讚：吃起來

相關新聞

女子山區開車撞電桿短暫昏迷 Apple Watch撥打119求救

余姓女子今天開車行駛自強路產業道路，撞上路旁電桿後安全氣囊爆開，車子滑落邊坡。余女因猛烈撞擊短暫昏迷，她戴的Apple ...

影／新莊離奇車禍！年輕騎士筆直衝向橋墩撞死 家屬跟他不熟

新北市新莊區昨天發生離奇車禍，1輛機車不明原因在彎道筆直衝撞高架橋墩，騎士送醫不治，抽血化驗沒有酒精成分，警方查出死者身...

高雄民宅遭放疑似爆裂物驚動大街小巷 嫌犯身影曝光

高雄楠梓惠春街一處民宅，今天遭人放置疑似爆裂物，平時有收回收物習慣的40歲蔡姓屋主打開物品，發現寶特瓶外黏有電磁又纏繞電...

台中東區連棟民宅起火 濃煙竄天六旬男獲救2度燒傷

台中市東區大振街的連棟透天民宅，在今天下午1時許傳出火警，消防局派遣5個單位前往現場滅火，消防車趕赴救火途中，已看到灰色...

影／桃園平鎮工業區大火 廠房起火濃煙密佈搶救中

桃園市平鎮工業區一家製造手機殼的工業公司鐵皮屋廠房，今天中午12時44分，該鐵皮屋工廠內突然起火，冒出大量濃煙瀰蔓，民眾...

國一高雄段接連發生車禍 男駕駛把前車撞翻被查出酒駕

元旦連假開工第一天，國道一號高雄南向路段，上午發生兩起車禍，第一起於國一南向353.1公里共3車追撞，其中1輛車撞上護欄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。