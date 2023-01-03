高雄民宅遭放疑似爆裂物驚動大街小巷 嫌犯身影曝光
高雄楠梓惠春街一處民宅，今天遭人放置疑似爆裂物，平時有收回收物習慣的40歲蔡姓屋主打開物品，發現寶特瓶外黏有電磁又纏繞電線，外觀相當不尋常，便趕緊通報警方協處；該物品於接近中午時才排除，內容物為何仍待釐清，初步已掌握放置物品的男子展開追查。
遭放爆裂物的屋主，於今天上午發現家門放置的物品，起初，以為是回收物，還將其中一瓶寶特瓶的液體倒光，隨後赫然發現內容物不太尋常，疑似為爆裂物，緊急通報警方協助。
警方於8時31分許獲報到場，並在現場拉起封鎖線，經查看物品用3袋黑色垃圾分裝，其中一袋中，寶特瓶內裝有不明液體、檸檬酸一旁黏附電磁還有電線纏繞，另有消毒酒精罐。
初步檢視，雖沒有看見計時裝置，但員警人不敢大意，通報防爆小組到場處理。防爆小組於10時38分許抵達，由於現場拉起封鎖線，並通報附近民眾清場，也驚動周邊住戶。
初步了解，該住戶平常就會收取回收物習慣，與附近鄰居相處融洽，並無與他人結怨，警方追查疑似爆裂物的放置人，為一名男子於今天凌晨0時許，將物品裝箱，拿到惠春街的民宅大門，將物品放下後，隨即徒步離開。
目前警方仍在追查嫌犯身分，疑似爆裂物也於接近中午時由防爆小組排除，詳細物品及成分為何，仍待進一步釐清。
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