金城國中地下室傳電線走火 上千名師生緊急疏散

元旦3天連假剛結束，金城國中今天上午傳出地下室有冒煙的情形，消防局立即出動各式車輛8輛及在職義消共24人前往搶救，並緊急疏散上千名師生，好在最終確認是地下室機房變電箱電線燒融冒燒，無起火情形且無人員傷亡，詳細冒煙原因由消防局火調科人員調查當中。

金門縣消防局表示，在今天8點55分獲報，金城國中地下室機房內，因電線短路燒融而冒出濃濃黑煙，同棟教學大樓的師生們隨即撥打119並依照消防局指示迅速疏散校區全體師生將近千名人員，經消防局救災車組抵達現場後，使用熱顯像儀進行縝密確認後，確認為地下室機房變電箱電線燒融冒燒，無起火及擴大災情。

由於學校屬重要機關，消防局以高規格救災模式迅速動員搶救，由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救，好在最後有驚無險。

為恐發生火警，校方也在第一時間疏散上千名師生到戶外的空曠處，學生也都議論紛紛，討論起火警發生的原因；危機解除後，疏散至廣場集結的師生們在各自回到教室上課途中，不斷向現場消防人員們表示道謝「辛苦了!」。