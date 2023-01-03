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金城國中地下室傳電線走火 上千名師生緊急疏散

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

元旦3天連假剛結束，金城國中今天上午傳出地下室有冒煙的情形，消防局立即出動各式車輛8輛及在職義消共24人前往搶救，並緊急疏散上千名師生，好在最終確認是地下室機房變電箱電線燒融冒燒，無起火情形且無人員傷亡，詳細冒煙原因由消防局火調科人員調查當中。

金門縣消防局表示，在今天8點55分獲報，金城國中地下室機房內，因電線短路燒融而冒出濃濃黑煙，同棟教學大樓的師生們隨即撥打119並依照消防局指示迅速疏散校區全體師生將近千名人員，經消防局救災車組抵達現場後，使用熱顯像儀進行縝密確認後，確認為地下室機房變電箱電線燒融冒燒，無起火及擴大災情。

由於學校屬重要機關，消防局以高規格救災模式迅速動員搶救，由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救，好在最後有驚無險。

為恐發生火警，校方也在第一時間疏散上千名師生到戶外的空曠處，學生也都議論紛紛，討論起火警發生的原因；危機解除後，疏散至廣場集結的師生們在各自回到教室上課途中，不斷向現場消防人員們表示道謝「辛苦了!」。

陳叁奇表示，本次災害該國中校園師生有危機意識，緊急疏散得宜，動作迅速確實，消防車組到場的同時，全體師生已疏散完畢，顯見平時訓練有素，遇災害時能臨危不亂。他也呼籲民眾電器用品應注意使用，延長線不要負載使用，未使用的電器插頭應拔除，室內(外)空間應避免堆積易燃物品，徒增火災發生風險，平時應做好減災防災工作，以減少災害發生。

金城國中今天上午傳出地下室機房變電箱電線燒融冒燒，引起師生一陣驚慌。圖／金門縣消防局提供
金城國中今天上午傳出地下室機房變電箱電線燒融冒燒，引起師生一陣驚慌。圖／金門縣消防局提供
金城國中今天上午傳地下室機房變電箱電線燒融冒燒，消防人員到場察看。圖／金門縣消防局提供
金城國中今天上午傳地下室機房變電箱電線燒融冒燒，消防人員到場察看。圖／金門縣消防局提供
金城國中今天傳地下室機房變電箱電線燒融冒燒，消防人員到場察看。圖／金門縣消防局提供
金城國中今天傳地下室機房變電箱電線燒融冒燒，消防人員到場察看。圖／金門縣消防局提供
金城國中今天傳地下室機房變電箱電線燒融冒燒，學校師生緊急疏散到戶外空曠處。圖／金門縣消防局提供
金城國中今天傳地下室機房變電箱電線燒融冒燒，學校師生緊急疏散到戶外空曠處。圖／金門縣消防局提供

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