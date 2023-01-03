莊武能傳恐嚇簡訊 楊哲昌：竹縣警證據充足、站得住腳

台南市警局秘書室主任莊武能涉入男女感情糾紛引發疑似恐嚇取財案，新竹縣警察局長楊哲昌今天在縣府主管會報簡述此案；遭記2大過免職的莊武能，批新竹橫山警方行動非法、用槍不當等情節，楊哲昌強調竹縣警方證據充足，偵辦此案絕對站得住腳。

楊哲昌表示，莊武能坦承傳恐嚇縣議員的簡訊，去年12月28日被害人接到恐嚇簡訊，橫山分局接獲報案即報請新竹地檢署指揮偵辦，當時即研判高姓女子透過手機傳出簡訊，高女是否就是嫌疑人？或遭人脅迫？都透過電話和車輛定位追蹤。

楊哲昌說，依據定位顯示，該車在12月31日跨年夜10時50分開往尖石某溫泉渡假村，橫山分局偵查隊前往埋伏攔查，欲了解高女是否為恐嚇取財涉嫌人，當時車上有另名男子即莊員，員警請莊員配合調查，但莊員不配合，接著開車前、後衝接偵防車，員警對空鳴槍連開9槍後莊員才停車；楊哲昌強調，相關監視器畫面都拍得很清楚，員警有表明身分，也穿著印有「警察」的反光防彈背心。

警方表示，莊員下車後有表明身分，自稱是來「保護高姓女子」，但莊員不配合警方釐清案情，並打電話給台南市警局長方仰寧。楊哲昌說，他有和方仰寧通電話，表示此案會秉公處理；針對妨害公務部分，橫山警用槍時機是否疏失違法，一定會查清楚；莊員涉及恐嚇取財部分，經偵訊後，高女稱被迫傳恐嚇簡訊，莊員也承認簡訊是他傳的。

楊哲昌進一步說明，莊男和高女有「特殊男女關係」，試圖以恐嚇簡訊逼迫該名縣議員與高女分手，相關資料已提供給台南市警局和新竹地檢署以及警政署，檢察官認犯案情節重大聲押莊男，法院以10萬元交保。