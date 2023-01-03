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霧峰警犯罪預防宣導 結合迎春揮毫現人潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

農曆春節將屆，台中市警局霧峰分局與大里杙福興宮合作，在元旦連假推出揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，邀請13名書畫家，揮毫「寫春聯、畫年畫」，吸引民眾排隊求墨寶、領取犯罪預防文宣品。

霧峰警分局副分局長張明輝說，為了加深民眾印象，現場擺設大型警察娃娃，邀請台中市書法協會洪傳旺、江小娟等13名書畫家，揮毫「寫春聯、畫年畫」贈送民眾，員警及警察志工也持宣導標語，在福興宮廟埕內設置攤位，宣導「防竊、防搶、防詐騙及防制酒駕」觀念，並發送犯罪預防文宣品。

大里杙福興宮董事長張滄沂、台中市議員李天生、張明輝等人，向書法老師致贈「聖爻橡皮擦」，並向排隊進入廟埕民眾，發送各式宣導品。

張明輝呼籲，年關將屆，公司行號或民眾提領現金，應注意財不露白。對於提領大額現金，警方有提供護鈔服務，可逕洽當地派出所或各金融機構守望員警或行員；同時對於春節外出旅遊的民眾，亦提供舉家外出居住安全維護。

張明輝提醒，佯稱地檢署、警察機關或醫療機構來電，以涉嫌洗錢或其他犯罪，要求監管帳戶或財產，都是詐騙手法，如有接獲不明來電，請詳加查證，並撥打165防詐騙專線洽詢；目前正值尾牙宴請賓客旺季，警方將加強酒後駕車及重大交通違規行為取締；另因應春節連續假期，針對大量車流，也將加強疏導與規劃替代道路，讓民眾都能平安過好年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中霧峰警分局推出揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，吸引民眾排隊求墨寶。圖／警方提供
台中霧峰警分局推出揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，吸引民眾排隊求墨寶。圖／警方提供
台中霧峰警分局推出揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，吸引民眾排隊求墨寶。圖／警方提供
台中霧峰警分局推出揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，吸引民眾排隊求墨寶。圖／警方提供
台中霧峰警分局推出揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，吸引民眾排隊求墨寶。圖／警方提供
台中霧峰警分局推出揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，吸引民眾排隊求墨寶。圖／警方提供

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