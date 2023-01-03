新北釣客發現浮屍「摸一下軟軟的」 警排除他殺...判定意外溺斃

新北市中和區昨天下午1點多驚傳浮屍案，一名男子報案稱，跟友人在左岸橋前方河堤外（恐龍公園）釣魚時，發現一具大體，還自稱「當下以為是模特兒，摸了一下發現軟軟的」。警方獲報拉起封鎖線採證，死者衣著完整但已明顯死亡，從身上證件釐清出她身分，是43歲振姓女子。

警方初步勘查死者外觀，沒有傷勢，報驗後檢察官判定是意外溺水死亡，家屬對死因無意見。據了解，死者去年12月底就被通報失蹤協尋人口，疑因感情因素他男友怕她想不開報警，孰料還是發生憾事。

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