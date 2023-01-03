快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

新北釣客發現浮屍「摸一下軟軟的」 警排除他殺...判定意外溺斃

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區昨天下午1點多驚傳浮屍案，一名男子報案稱，跟友人在左岸橋前方河堤外（恐龍公園）釣魚時，發現一具大體，還自稱「當下以為是模特兒，摸了一下發現軟軟的」。警方獲報拉起封鎖線採證，死者衣著完整但已明顯死亡，從身上證件釐清出她身分，是43歲振姓女子。

警方初步勘查死者外觀，沒有傷勢，報驗後檢察官判定是意外溺水死亡，家屬對死因無意見。據了解，死者去年12月底就被通報失蹤協尋人口，疑因感情因素他男友怕她想不開報警，孰料還是發生憾事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市中和區恐龍公園河堤外，昨天下午民眾報案發現一具浮屍，警方釐清死者身分後，排除他殺。記者翁至成／翻攝
新北市中和區恐龍公園河堤外，昨天下午民眾報案發現一具浮屍，警方釐清死者身分後，排除他殺。記者翁至成／翻攝
新北市中和區恐龍公園河堤外，昨天下午民眾報案發現一具浮屍，警方釐清死者身分後，排除他殺。記者翁至成／翻攝
新北市中和區恐龍公園河堤外，昨天下午民眾報案發現一具浮屍，警方釐清死者身分後，排除他殺。記者翁至成／翻攝

延伸閱讀

選總統讓江啟臣接棒新北？ 侯友宜：每個人都可關心市政

寒流發威氣溫驟降 新北新莊驚傳1遊民猝死菜園排除他殺

雙手綁束帶…高雄男揹石頭、啞鈴成浮屍漂港區 相驗結果曝光

高雄港男浮屍腐爛剩骨 背包放啞鈴、石頭還留4字紙條

相關新聞

高雄前鎮區火警焦屍查出身分 社福單位轉介租屋

高雄市前鎮區興旺路今天凌晨發生火警，警、消在滅火後，發現房間有1具焦屍，初步查出，死者疑是趙姓男子，他因車禍無法繳納養護...

台南三線一警官莊武能2大過免職 黃偉哲：支持警方做法

台南市警局秘書室前主任莊武能因涉恐嚇取財遭記2大過免職，市長黃偉哲今天表示，他支持警方的嚴厲做法，因為警察是維護人民生命...

莊武能傳恐嚇簡訊 楊哲昌：竹縣警證據充足、站得住腳

台南市警局秘書室主任莊武能涉入男女感情糾紛引發疑似恐嚇取財案，新竹縣警察局長楊哲昌今天在縣府主管會報簡述此案；遭記2大過...

跨年上山露營洗澡 囂張犯嫌2度伸iPhone偷拍

元旦連假開工第一天，就傳有民眾跨年夜到高雄六龜寶來某露營區度過假期，晚上洗澡時竟遭不明人士偷拍，嚇得女子趕緊向警方報案，...

愛心反被利用 男向咖啡店員借錢開鎖 騙一千元留空電話　

愛心反遭詐！新竹一名男子昨天中午跑到市區一間咖啡廳，佯稱是顧客，買咖啡時將機車停在店家附近卻忘記拔鑰匙，之後發現錢包與鑰...

桃園角頭遭槍擊、目擊居民嚇壞 衛生局提供心理諮商服務

桃園在地幫派「黑人家族」55歲精神領袖郭信一昨傍晚出門倒垃圾時，在住處外馬路遭槍手狙擊，身中6槍當場死亡。當時街上有許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。