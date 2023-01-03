跨年上山露營洗澡 囂張犯嫌2度伸iPhone偷拍

元旦連假開工第一天，就傳有民眾跨年夜到高雄六龜寶來某露營區度過假期，晚上洗澡時竟遭不明人士偷拍，嚇得女子趕緊向警方報案，隔天元旦匆匆收拾離去。目前了解，營區沒有監視器，警方當下依據手機型號未尋獲犯案嫌疑人，正積極調閱附近監視器釐清案情。

12月31日約莫深夜11點，年約30歲藍姓女子在露營區的公共淋浴區盥洗，中途不經意瞥見左側隔板下方伸進來一個黑色物體，定睛一看，發現是一支黑色蘋果手機，伸手觸碰，手機立刻縮回去，沒想到隔沒幾秒，手機竟再度伸進來，藍女伸手抓住手機，同時大聲呼喊「有人偷拍」，犯嫌立刻一把將手機扯回，火速往淋浴間後方暗處逃離。

藍女呼救當時，淋浴區前方燈光明亮處，尚有其他民眾排隊等待盥洗，聞聲立刻幫忙到後方昏暗區域查看，卻已不見該嫌身影。

營區負責人得知偷拍事件，立刻協助藍女向警方報案，但由於營區內未安裝監視器，警方無從掌握案發時營區內人員流動情況，只能現場依據藍女供述的手機特徵，向營區民眾一一比對，當場查無作案手機。

所轄六龜警分局表示，手機伸入的隔板下方，約是15公分高的間隙；淋浴區不分性別，所在位置較偏僻，只有前方亮燈，後方昏暗，有許多陰暗死角，犯嫌當時逃跑未遇到排隊等待盥洗的民眾，應是朝往後方暗處逃離。