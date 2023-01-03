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愛心反被利用 男向咖啡店員借錢開鎖 騙一千元留空電話　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

愛心反遭詐！新竹一名男子昨天中午跑到市區一間咖啡廳，佯稱是顧客，買咖啡時將機車停在店家附近卻忘記拔鑰匙，之後發現錢包與鑰匙都被鎖在機車坐墊內，希望能向店家借錢找鎖匠開鎖，店員信以為真，便拿1000元現金給男子，並抄下對方手機號碼，不料男子離去後手機也是空號，店員發現遭詐，向警方報案。

警方指出，已依規受理該詐欺案件，經調閱監視器，目前已掌握特定犯嫌並積極查緝中。呼籲年關將近，如民眾遭遇類似手法詐騙，可立即報警處理，切勿上當受騙。

賴姓民眾2日在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，並附上監視器畫面，指當天中午11點，有一名男子說昨日有來購買咖啡的客人，店內人員表示元旦並沒營業，男子卻改口是上周購買咖啡，但機車停在附近，鑰匙忘記拔，發現鑰匙跟錢包都鎖在車廂裡面，需要借款找鎖匠開鎖。

店員信以為真，借給該男子1000元現金，對方留下了手機號碼後離去，之後店員嘗試撥打該手機號碼，卻發現是空號，並且追出去要找尋此人，並未找到，才驚覺已被詐騙1000元現金。

不少網友紛紛留言「我禮拜六也遇到，說詞跟你遇到的這個一樣，但他是說跟我借600元」、「惡人利用善心，害的有些人真須要幫忙時，找不刭人幫忙」、「只要有人借錢 直接幫他報警就好～」。

男子昨天中午跑到新竹咖啡店稱錢包鑰匙被鎖在機車中，向店員借錢1000元，隨後留下手機號碼離去，店員一撥發現是空號，驚覺遭詐向警方報案。記者王駿杰／翻攝自臉書社團新竹爆料公社
男子昨天中午跑到新竹咖啡店稱錢包鑰匙被鎖在機車中，向店員借錢1000元，隨後留下手機號碼離去，店員一撥發現是空號，驚覺遭詐向警方報案。記者王駿杰／翻攝自臉書社團新竹爆料公社

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