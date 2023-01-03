愛心反被利用 男向咖啡店員借錢開鎖 騙一千元留空電話
愛心反遭詐！新竹一名男子昨天中午跑到市區一間咖啡廳，佯稱是顧客，買咖啡時將機車停在店家附近卻忘記拔鑰匙，之後發現錢包與鑰匙都被鎖在機車坐墊內，希望能向店家借錢找鎖匠開鎖，店員信以為真，便拿1000元現金給男子，並抄下對方手機號碼，不料男子離去後手機也是空號，店員發現遭詐，向警方報案。
警方指出，已依規受理該詐欺案件，經調閱監視器，目前已掌握特定犯嫌並積極查緝中。呼籲年關將近，如民眾遭遇類似手法詐騙，可立即報警處理，切勿上當受騙。
賴姓民眾2日在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，並附上監視器畫面，指當天中午11點，有一名男子說昨日有來購買咖啡的客人，店內人員表示元旦並沒營業，男子卻改口是上周購買咖啡，但機車停在附近，鑰匙忘記拔，發現鑰匙跟錢包都鎖在車廂裡面，需要借款找鎖匠開鎖。
店員信以為真，借給該男子1000元現金，對方留下了手機號碼後離去，之後店員嘗試撥打該手機號碼，卻發現是空號，並且追出去要找尋此人，並未找到，才驚覺已被詐騙1000元現金。
不少網友紛紛留言「我禮拜六也遇到，說詞跟你遇到的這個一樣，但他是說跟我借600元」、「惡人利用善心，害的有些人真須要幫忙時，找不刭人幫忙」、「只要有人借錢 直接幫他報警就好～」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言