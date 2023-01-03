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桃園角頭遭槍擊、目擊居民嚇壞 衛生局提供心理諮商服務

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園在地幫派「黑人家族」55歲精神領袖郭信一昨傍晚出門倒垃圾時，在住處外馬路遭槍手狙擊，身中6槍當場死亡。當時街上有許多市民等著要倒垃圾，均目擊槍殺案，嚇得不知所措。對此，市議員凌濤呼籲市府應協助當地民眾心理諮商。市府衛生局表示，已提供當地里長心理諮商等相關資訊，必要時也會協助安排相關團體課程。

凌濤表示，昨日泰昌十街與吉昌街口發生狙殺槍擊事件，現場有多位市民倒垃圾當場目擊，受到驚嚇，他要求衛生局立即透過里長或社區管委會聯繫目擊市民，轉介有需要的市民接受免費心理輔導諮商。

凌濤說，若需求民眾較多，也必須於當地開設團體輔導課程，課程中觀察有特別需求民眾，持續協助一對一的心理輔導，同時他也呼籲警方針對治安沉痾清查，盡速破案，還給在地居民安全的生活空間。

衛生局表示，今日上午已電聯當地里長，表達對當地里民關心，並提供北二區身心健康補給站相關資訊，身心健康補給站可提供心理諮商及團體輔導及舒壓課程，必要時也會協助安排相關團體課程。

衛生局表示，桃園市民若需要面對面心理諮商服務也歡迎至「桃園市社區心理衛生中心」網站預約免費心理諮詢面談服務，或至該網站的諮詢問答集留言，將盡快由專人回覆。

桃園在地幫派「黑人家族」老大郭信一昨傍晚在自家門外路中遭槍擊不治，許多目擊者遭受驚嚇。圖／讀者提供
桃園在地幫派「黑人家族」老大郭信一昨傍晚在自家門外路中遭槍擊不治，許多目擊者遭受驚嚇。圖／讀者提供

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