台南仁德倉庫突然起火燒毀 波及一旁民宅所幸無人傷亡
台南市仁德區德善路251巷一處倉庫上午10點45分左右起火、火勢猛烈向兩側民宅延燒。桃園市消防局指派仁德、文賢、歸仁、崇善等消防分隊前往，30分鐘內壓制火勢，現場消防員回報沒有人員受困，起火原因待查。
德善路民眾上午打119報案表示，251巷一處平常儲放物品廠房火非常的大而且不確定有無人在內，火場還冒出濃濃黑煙，附近民眾紛紛前來關切。
台南市消防局調派仁德消防分隊等10輛消防車、22名消防員前往，到達現場發現火勢很大而且緊鄰住宅，回報請求第二梯次人車支援。
雖火勢延燒一旁陽台庭院，不久就被消防員壓制，滅火後消防員清查火場，沒有發現人員受困傷亡。
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