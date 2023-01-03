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基隆正濱漁港浪浪疑被砍皮開肉綻 動保所醫治追涉案者
基隆市正濱漁港今天上午有一隻叫「小虎」的狗，身上有很長的傷口，附近民眾懷疑被人用刀砍傷，基隆市動保所獲報將把狗帶回救治，並調監視器追查是否人為砍傷，將依違反動保法調查，施虐者可處2年以下有期徒刑。
一名目擊老翁說，他今天上午在正濱漁港喝茶時，有人告訴他有隻狗受傷，他跑過去看，果真是受傷，已皮開肉綻。
他表示，傷口令人怵目驚心，看了令人難過，不知是誰動手。這隻狗之前也有受傷過一次，被人砍第二次了，這次是第二次被砍，看受傷的情況不像是自己勾到。
通報人許先生說，對動物這樣傷害的行為非常要不得，請大家多關懷流浪狗，尤其現在寒流來，天氣很冷，要多愛護動物。
基隆動保所長陳瑞濱表示，看傷口很平整，疑瞬間被銳利的東西造成，或者是被山豬吊、不是很銳利的刀等割傷，會見帶回寵物銀行醫治，並立即調監視品釐清受傷原因及是否有人為造成。
陳瑞濱說，如果有人為造成，將依違反動保法偵辦，第六條有規定不能傷害、虐待動物，依法可處2年以下有期徒刑，如果找到人將會移送基隆地檢署偵辦。
附近民眾表示，此處地點以前也曾發生過飼主帶比特犬虐殺另外一條狗，兩地相差不到20公尺，如今又發生虐狗事件，引發地方議論。
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