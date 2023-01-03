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遭抹是黑衣人 新竹警方不忍了！警車受損意外曝光

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

台南市警局主秘莊武能涉入恐嚇取財、妨害公務案遭免職，他昨喊冤、含淚控訴新竹警方「行動非法」，自陳以為遇上黑衣人，並稱自己沒有逃、衝撞，對此新竹橫山警分局炸鍋，無法接受莊說法「穿著警察防彈背心，他怎麼可能不知道」，警車受損情況也意外首度曝光。

當晚參與行動的橫山警分局員警描述，行動當下不僅穿著印有「警察」2個大字的防彈背心，且有出示警察證件，並不斷大喊「警察、下車！」要求車上人員下車，認為莊武能不可能不知道是警方行動，對於莊武能指控橫山警方是黑衣人的說法，隊員們無法接受。

據了解，當晚橫山分局出動偵防車，要前往通知涉嫌恐嚇取財的高姓女子到案說明，未料莊武能駕駛高女的車輛，竟第一時間衝撞偵防車試圖逃逸，警方為自衛，不得已連開9槍射破車胎。

事發後橫山警分局以偵查不公開為由，並未公開偵防車遭衝撞情況，但媒體今上午向分局了解是否會回應莊武能指控行動非法、員警像黑衣人等說法回應時，意外捕捉到受損的偵防車，就停在分局旁，確實保險桿等處都被撞到凹陷。

橫山警分局指出，相關行車記錄器、監視器畫面都已移交檢察官釐清，警方原先並未以強制力執法，但遭遇反抗、衝撞，員警才會開槍嚇阻，並以警棍敲擊車窗，要求對方下車，待對方下車後立即以涉嫌妨害公務帶回分局偵辦。

橫山分局警用偵防車保險桿等處遭撞凹陷，疑為當晚莊武能開車衝撞造成。記者巫鴻瑋／翻攝
橫山分局警用偵防車保險桿等處遭撞凹陷，疑為當晚莊武能開車衝撞造成。記者巫鴻瑋／翻攝
橫山分局警用偵防車保險桿等處遭撞凹陷，疑為當晚莊武能開車衝撞造成。記者巫鴻瑋／翻攝
橫山分局警用偵防車保險桿等處遭撞凹陷，疑為當晚莊武能開車衝撞造成。記者巫鴻瑋／翻攝

莊武能

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