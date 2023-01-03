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遭上掀式地板櫃壓住大喊救命 警察「尋聲救婦」
台北市中山區一名婦人在家大掃除，遭上掀式地板收納櫃壓住小腿，沒力氣脫困，只能大喊「救命！」警方短時間內多次獲報救命案，懷疑是擄人或家暴案件不敢大意，會同管理員逐層搜索，發現婦人遭櫃子層板壓住，立即移開層板，婦人送往馬偕醫院救治，幸無大礙。
中山分局指出，昨天下午1時許，民眾多次撥打110報案，聽到婦人呼喊救命聲音，長安東路派出所線上巡邏員警廖又葶、楊立德，查未發現正確地點，所內值班同仁與報案人多次確認，傳出「救命」聲的地點位在建國北路一段某住宅。
警方獲報不敢大意，懷疑可能是擄人案件或是家暴求救聲，立即會同管理員和報案人上樓逐層搜尋。當時婦人家大門未上鎖，警方進屋後發現婦人腿部遭地板櫃層架壓住，力氣不足無法獨自脫困。
50多歲婦人表示，家中上掀式的置物櫃，她打掃到一半突然掉下去，她沒辦法挪開脫困，身上也沒有手機，只能大聲喊救命。警方迅速上前協助移開層板，救出婦人，也安撫婦人情緒，並聯繫救護人員送婦人至馬偕醫院。
全案經通知其丈夫到院，確認傷勢無大礙後，夫妻感謝警方熱心協助脫困。中山分局呼籲，民眾如遇緊急狀況，勿驚慌務必保持冷靜，注意自身狀況，並立即撥打110或119尋求相關單位救援。
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