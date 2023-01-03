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影／老翁酒後想騎自行車摔倒還險被轎車輾過 酒測值1.76

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市和平島陳姓老翁酒後想騎自行車回家，抬起右腳準備騎車時重心不穩，人車都往路中央傾倒，險些被經過的轎車輾到。老翁送醫後抽血檢測，換算呼氣酒精測試值高達1.76mg/L。

基隆市警二分局表示，和一路派出所多日前接獲報案，指和一路有名老翁騎自行車摔倒受傷，需要協助。警員鄭旭翔、龔恩宗前往處理時，詢問老翁得知有喝酒，並在走出商店準備騎車回家時摔倒。

警方調閱道路監視器畫面，看到陳姓老翁步出商店，牽著自行車想要跨騎時摔車過程。老翁摔車後感覺頭部暈眩、身體多處挫傷。

消防局接獲警方通報，派員前往救護，到場時見陳翁意識清楚，表示全身無力，將他送醫救治。院方抽血檢測，換算體內酒精濃度高達1.76mg/L，但因他還沒有騎車上路，不算酒後騎車。

警方事後通知正好經過當地的駕駛人，出面他看到的場景，確認汽車並未碰撞老翁和他的自行車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市和平島陳姓老翁（紅圈處）酒後準備騎自行車回家時，人車都往路中央傾倒，險些被經過的轎車輾到。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島陳姓老翁（紅圈處）酒後準備騎自行車回家時，人車都往路中央傾倒，險些被經過的轎車輾到。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島陳姓老翁酒後準備騎自行車回家時，人車都往路中央傾倒，險些被經過的轎車輾到。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島陳姓老翁酒後準備騎自行車回家時，人車都往路中央傾倒，險些被經過的轎車輾到。記者邱瑞杰／翻攝

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