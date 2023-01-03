聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／老翁酒後想騎自行車摔倒還險被轎車輾過 酒測值1.76
基隆市和平島陳姓老翁酒後想騎自行車回家，抬起右腳準備騎車時重心不穩，人車都往路中央傾倒，險些被經過的轎車輾到。老翁送醫後抽血檢測，換算呼氣酒精測試值高達1.76mg/L。
基隆市警二分局表示，和一路派出所多日前接獲報案，指和一路有名老翁騎自行車摔倒受傷，需要協助。警員鄭旭翔、龔恩宗前往處理時，詢問老翁得知有喝酒，並在走出商店準備騎車回家時摔倒。
警方調閱道路監視器畫面，看到陳姓老翁步出商店，牽著自行車想要跨騎時摔車過程。老翁摔車後感覺頭部暈眩、身體多處挫傷。
消防局接獲警方通報，派員前往救護，到場時見陳翁意識清楚，表示全身無力，將他送醫救治。院方抽血檢測，換算體內酒精濃度高達1.76mg/L，但因他還沒有騎車上路，不算酒後騎車。
警方事後通知正好經過當地的駕駛人，出面他看到的場景，確認汽車並未碰撞老翁和他的自行車。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言