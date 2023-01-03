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元旦連假後開工首日 國道1已2起事故 5車碰撞4人輕傷

聯合報／ 記者林品君陳弘逸／高雄即時報導

元旦連假開工第一天，國道一號高雄南向路段，上午已至少累計2起事故。高雄楠梓路段南向353公里處，上午8時許，3輛轎車追撞，2人受傷；高雄高科路段南向341公里處，上午9時許，2輛車不明原因碰撞，目前所知2人擦挫傷。

國道一號高雄楠梓路段南向353公里處，今天上午8時31分，發生3輛轎車追撞事故，其中2輛轎車側翻，1輛卡在分隔島；事故分別占用內側車道及外側路肩，導致後方車流回堵約5公里，目前現場事故已排除，2名駕駛輕傷，送往榮總救治。

國一高科路段南向341公里處，上午9時許，2輛車不明原因發生碰撞，其中1輛側翻在外側車道，造成2人擦挫傷，目前送往岡山秀傳醫院救治，事故現場已排除。

兩事故詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

國道一號高雄楠梓路段南向353公里處，今天上午發生3輛轎車追撞事故，造成2輛轎車側翻，其中一輛還，卡在分隔島。圖／取自1968APP
國道一號高雄楠梓路段南向353公里處，今天上午發生3輛轎車追撞事故，造成2輛轎車側翻，其中一輛還，卡在分隔島。圖／取自1968APP
國一高科路段南向341公里處，2輛車不明原因發生碰撞，其中1輛側翻在外側車道，造成2人擦挫傷，目前送往岡山秀傳醫院救治。圖／取自1968APP
國一高科路段南向341公里處，2輛車不明原因發生碰撞，其中1輛側翻在外側車道，造成2人擦挫傷，目前送往岡山秀傳醫院救治。圖／取自1968APP
國一高科路段南向341公里處，2輛車不明原因發生碰撞，其中1輛側翻在外側車道，造成2人擦挫傷，目前送往岡山秀傳醫院救治。圖／取自1968APP
國一高科路段南向341公里處，2輛車不明原因發生碰撞，其中1輛側翻在外側車道，造成2人擦挫傷，目前送往岡山秀傳醫院救治。圖／取自1968APP

元旦連假 國道

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