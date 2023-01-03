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高雄民宅遭放疑似爆裂物 屋主以為是回收打開嚇到報警
高雄楠梓惠春街一處民宅外，遭人放置疑似爆裂物，40歲蔡姓屋主發現後，通報警方到場協處，現場拉起封鎖線。初步了解，現場物品為3袋黑色塑膠袋，內部裝有寶特瓶，並黏附電池、電線等物外觀相當不尋常，實際物品為何，仍待防爆小組到場確認。
據了解，該處民宅的屋主本身有協助地方收取回收物，凌晨遭不明人士放置回收物品，房主上午一如往常，起床查看回收物品時，卻發現黑色塑膠袋內裝有的寶特瓶罐，遭人加工內裝有電池及電線，疑似爆裂物，嚇得趕緊報警。
楠梓警分局於上午8時31分獲報趕抵現場，目前現場拉起封鎖線，仍待防爆小組到場。
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