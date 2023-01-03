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台中熟女凌晨曼谷返台 今載子女上學打瞌睡「騎」警車
台中市楊姓女子今天凌晨從曼谷返台，今早8時許載子女上學後，返家途中疑精神不濟打瞌睡，楊女休旅車直接「騎」上路旁的警備車，休旅車兩個車輪卡在警車上，楊女承認精神狀況不佳釀禍，警方後續也將向楊女求償損失。
據查，楊姓女子（51歲）在今天上午8時許，駕駛休旅車沿北屯區北屯路行駛，疑精神不濟，撞上路旁停放在停車格內的第五警分局北屯所的警備車，楊女休旅車有2輪開上警車車身，略微側翻，造成警車左前車身受損。
警方調查，楊女無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，後續將依規定處置，向楊女求償維修車輛損失，事故已在今天上午8時50分排除。
據查，楊女是今天凌晨3時許才從曼谷返台，一早8時許，就開車載子女上學，返家途中因精神狀況不佳，才撞上警車釀禍。
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