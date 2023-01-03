國一高雄段3車追撞回堵約5公里 2車側翻傷亡不明

國道一號高雄楠梓路段南向353公里處，今天上午發生3輛轎車追撞事故，造成2輛轎車側翻，其中一輛還卡在分隔島；這起事故分別占用內側車道及外側路肩，導致後方車流回堵約5公里，現場事故尚未排除，傷亡情況不明，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生於今天上午8時31分，國一楠梓路段南向353公里處，共3車追撞，其中，2輛車側翻，導致內側及外側車道占用高公局南分局、國道公路警察目前已獲報趕抵現場處理事故。