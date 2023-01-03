連假「車況」多！民眾忘了車停哪 南警10分鐘找到車

嘉義25歲楊姓男子與其女友昨天趁著元旦連假開車到台南旅遊，不料要返回嘉義時，兩人都忘記車停在哪，還花了近1個小時、繞了康樂街周圍數圈都未能尋獲，楊著急的打110向警察求助，員警請楊回想停車周邊環境，再根據他的描述於10分鐘內尋獲汽車。

昨天下午1點多，楊與其女友從嘉義開車來台南遊玩，將車停放在路邊一處的停車場後，先前往康樂街牛肉湯品嚐美食，吃完後又逛了神農街、西羅殿、河樂廣場等處，傍晚5點多準備要開車返回嘉義時，楊和他女友都忘記車停在哪，他們繞了個康樂街的周圍，找了近1個小時都找不到，只好報警求助。

警二分局海安所副所長高德陵、長樂派出所警員洪靖淳聽聞後，先請楊冷靜回想當時停車的周邊市容及特徵，楊男此時將回想的內容告知給員警，員警聽聞後研判應該是將車停放在北區康樂街與成功路口附近的停車場。

海安、長樂兩個派出所員警通力合作到場協助尋找，憑著楊提供的「康樂街牛肉湯」及「十字路口停車場」這2個線索，再根據車牌號碼，不到10分鐘，就在北區康樂街停車場找到楊的汽車。