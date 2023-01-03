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高雄前鎮區火警焦屍查出身分 社福單位轉介租屋

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市前鎮區興旺路今天凌晨發生火警，警、消在滅火後，發現房間有1具焦屍，初步查出，死者疑是趙姓男子，他因車禍無法繳納養護機構的費用，近個1月前，由社福團體協助轉介租屋，卻遇上火劫。

據了解，趙姓男子（62歲）因居無定處，戶籍早已經遷入高雄市鳳山區戶政事務所，幾個月前他出車禍，住進養護中心，但因為付不起養護中心的費用，伊甸社會福利基金會協助他找房子，去年12月8日，他才搬到前鎮區興旺路351巷的平房，向林姓二房東（58歲）分租平房房間。

今天凌晨4點36分，高雄市消防局接獲趙姓男子在興旺路351巷的租屋發生火警，動員搶滅火勢，直到凌晨5點火勢撲滅，發現他陳屍1樓房間的床上，已成焦屍。

承租平房2樓房間的房客逃出火場後，向警、消表示，跑下樓的時候，發現趙的房間已經起火，不知道怎麼起火的。

警、消了解，這棟平房鐵皮屋是林姓二房東租給房客，租客有台灣人，也有外籍移工，起火點在趙姓男子的房間，疑似電線走火導致火警，確實起火原因仍待消防局調查。

高雄市前鎮區興旺路巷子火警，焦屍疑似因車禍租屋的趙姓男子。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區興旺路巷子火警，焦屍疑似因車禍租屋的趙姓男子。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區興旺路巷子火警，焦屍疑似因車禍租屋的趙姓男子。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區興旺路巷子火警，焦屍疑似因車禍租屋的趙姓男子。記者林保光／翻攝

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