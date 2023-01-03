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台南安平重要路口紅綠燈故障 警員冒著寒風疏導車流

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中華西路二段、永華路一段路口，為安平區往來中西區要道，今天清晨6點多路口變電箱冒煙，造成交通號誌故障，市警四分局擔心交通號誌故障交通大亂，派出3名警員在路口疏導車流，直到清晨近8點號誌恢復正常運作。

「一大早3名警員站在路口指揮交通，是不是有大官來台南？」林姓市民今天7點多駕車行經安平區中華西路二段、永華路一段路口，看到3名警員在路口指揮交通， 還以為是高官來台南實施交管，再詳細觀看原來是路口紅綠燈故障。

警方說，台南市警四分局勤務中心清晨6點34分接獲消防局通報，中華西路二段、永華路一段路口變電箱冒煙，因正值上班尖峰時間，往來汽機車很多，馬上請華平派出所警員到場交管，直到清晨7點55工程人員修復好交通號誌，目前已正常運作，車流順暢。

台南市警四分局3名警員，因安平區中華西路二段、永華路一段路口交通號誌故障，冒著低溫在路口疏導車流。記者黃宣翰／攝影
台南市警四分局3名警員，因安平區中華西路二段、永華路一段路口交通號誌故障，冒著低溫在路口疏導車流。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區中華西路二段、永華路一段路口，今天清晨6點多交通號誌故障，3名警員冒著低溫在路口疏導車流。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區中華西路二段、永華路一段路口，今天清晨6點多交通號誌故障，3名警員冒著低溫在路口疏導車流。記者黃宣翰／攝影

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