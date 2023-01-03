台南安平重要路口紅綠燈故障 警員冒著寒風疏導車流

台南市中華西路二段、永華路一段路口，為安平區往來中西區要道，今天清晨6點多路口變電箱冒煙，造成交通號誌故障，市警四分局擔心交通號誌故障交通大亂，派出3名警員在路口疏導車流，直到清晨近8點號誌恢復正常運作。

「一大早3名警員站在路口指揮交通，是不是有大官來台南？」林姓市民今天7點多駕車行經安平區中華西路二段、永華路一段路口，看到3名警員在路口指揮交通， 還以為是高官來台南實施交管，再詳細觀看原來是路口紅綠燈故障。