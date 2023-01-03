高市前鎮區暗夜火警 1男子燒成焦屍身分不明

高雄市前鎮區興旺街今天凌晨發生火警，約半小時後撲滅火勢，警、消清理火場，發現屋內房間有1具男性焦屍，身分不明，疑似剛分租房間不久的房客，正追查死者身分及確實起火原因。

今天凌晨4點36分，高雄市消防局接獲前鎮區興旺路351巷發生火警，立即出動13車27人前往搶救，到場時，發現平房1樓加蓋2樓鐵皮屋的建築起火，1樓已有火煙竄出，燃燒家具和雜物。

消防人員立即布線搶救，直到凌晨5點撲滅火勢，但清查火場時，竟在1樓的房間，發現1名男子已燒成焦屍，躺在床上。