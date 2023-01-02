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女子天冷在外徘徊找不到回家路 警暖心協助返家

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名朱姓女子在外逗留，萬華警方線上巡邏許姓警員獲報後，見到朱女在天寒下，只穿著單薄外套，便將她帶回所內，還提供熱茶、麵包供果腹，最後警方聯繫上朱女家人，送她回家。

警方表示，萬華分局東園街派出所上月28日接獲通報，指一名疑患有失智症女子在外逗留，東園所線上巡邏許姓員警立即前往關切。員警到場時，朱女因無法正常與人溝通，許姓警員見朱姓女子僅著單薄長袖外套，將她帶回派出所提供熱茶與麵包。

等到朱女稍微緩和後，許員在所內細心與朱溝通，終於在她身上找到愛心悠遊卡，進而連繫上她的家人到派出所帶回家中。

朱女家人表示，朱女不知依何故離開家中許久，十分擔心其安危，幸好遇上警方順利尋獲，並對員警熱心助人，表達讚許。

朱女天冷在外徘徊，北市萬華警順利將她送返家。記者邱奕能／翻攝
朱女天冷在外徘徊，北市萬華警順利將她送返家。記者邱奕能／翻攝

麵包 失智症 悠遊卡

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