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元旦連假最後一天車多 國1高雄楠梓段6車追撞

中央社／ 高雄2日電

今天是元旦連假最後一天，各地傍晚起陸續湧現收假車潮，國道1號北向高雄楠梓段傍晚6時許發生6車追撞事故，一度造成車輛回堵、車速緩慢，所幸無人受傷。

國道公路警察局第5公路警察大隊表示，今天傍晚6時10分國道1號北向352公里處楠梓路段發生6車輛追撞事故；由許姓男子駕駛的車輛先追撞前車，致遭撞前車再往前發生連環追撞，而許男後方車輛也閃避不及撞上，共6車遭波及。

國道警方表示，6車追撞事故無人受傷，並於傍晚6時57分完全排除，當事人均無飲酒。高速公路未保持安全距離而肇事，除處罰新台幣3000至6000元，若因而致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

高雄市交通局對中央社記者表示，今天下午4時起，國道及交流道周邊車潮陸續湧現，其中國道10號左營至鼎金系統雙向車流量大、車速緩慢約時速30公里。

此外，國道1號北向352公里處楠梓路段的6車輛追撞事故，一度造成車輛回堵約3公里，平均時速約30公里。至於高雄市區道路部分，交通局表示，巨蛋因舉辦演唱會，周邊車流稍多，其餘主要路段車流正常。

國道 車禍

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