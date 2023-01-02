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男大生「該回家時間沒回家」墜吊橋身亡 明相驗查死因
高雄科技大學燕巢校區今發現一名男大生墜落吊橋，下午救難人員救起，已明顯無生命跡象。據了解，該生上月30日被家屬通報失聯，今警循線到該生就讀的校園尋找，發現他倒臥橋下溪谷，初步檢視賀男身上無外力介入傷痕，明天將報請檢方相驗，查明死因。
初步了解，25歲賀姓男學生就讀高雄科技大學，台中人，就學緣故，獨自在學校附近租屋，上月30日與家人約好當日下午4點左右回到台中家，超過約定時間，家人遲聯絡不上賀男，至鄰近派出所報案，由台中市警局轉報給賀男就讀的高科大轄區分局協尋。
警方陪同賀男家人到他位於高雄的租屋處，卻不見賀男身影，經調閱監視器及手機定位，推論賀男應該在校園內，隨即聯絡校方，進校搜尋。搜索一陣子，警消從校內吊橋往下查看，發現賀男倒臥溪旁草叢堆，救起時已無生命跡象。
據了解，賀男目前就讀高科大4年級，平日喜歡玩線上遊戲，經常「該回家的時間未回家」，和家人鬧不愉快，家人今天找不到人，會同警方到校查看，驚見他俯臥校內吊橋下早已失去生命徵象。
警方表示，目前並未找到遺書，正在調閱附近監視影像，釐清男大生生前動線，明早將報請檢察官相驗，釐清死因。
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