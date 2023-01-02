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嫌犯在逃！黑幫老大身中6槍慘死 新北尋獲車輛卻已遭燒毀

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丈夫傳訊有意輕生後關機 警尋獲時煤炭已點燃幸救回

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

呂姓男子疑心情不佳開車出門後，傳訊息給妻子表示想要輕生，隨後關機。呂妻報警求救，新北市金山警分局依通聯及道路監視器，找到呂男的車時，他已在車內燒炭，及時救出，送醫脫險。

金山警方1日下午接獲呂妻報案，指接到她的丈夫傳送的訊息，內容顯示他有意尋短。呂男傳完訊息後關機，呂妻聯絡不上他，希望警方協助救人。

警方依據呂妻提供的資訊，在金山區中角海岸道路的巷內找到呂男的車子時，呂已在車內點燃炭火，馬上打開車門讓他下車。

呂男被員警發現時仍有意識，消防人員到場檢查血壓、血氧正常，送往金山台大醫院救治，醫師檢查無大礙，家屬對員警及時救人表達感謝。

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呂姓男子開車出門後，傳訊息給妻子表示想要輕生。呂妻報警求救，員警找到時，呂已在車內燒炭，及時送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
呂姓男子開車出門後，傳訊息給妻子表示想要輕生。呂妻報警求救，員警找到時，呂已在車內燒炭，及時送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝

金山 台大醫院

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