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台南黑衣人鋼鐵廠外拉布條討債 警方：依法追究

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仁德區一家鋼鐵廠外，今天出現30多名黑衣人在廠外拉布條討債，員工見黑衣人在外不敢進到工廠，警方獲報後到達工廠，黑衣人逐漸收下布條後紛紛散去。據了解，工廠負責人疑積欠多名債務人金錢後避不見面，還傳LINE要員工正常上班。警方說，現場依規定蒐證，如涉不法，依法追究。ˉ

員工說，黑衣人ㄧ早約7點多到仁德區工廠外拉布條，布條寫有「欠錢不還，喪盡天良」等字樣，還有人還叫他門停工，要求老闆出面還錢。老闆可能向融資借款周轉，但最後欠了大筆錢，現在快過年了，沒有錢，不知道這個年怎麼過。

員工並向轄區歸仁警分局報案，警方到場後，黑衣人逐漸收下布條後紛紛散去。警方說，員警到場後，黑衣人收下布條，警方有蒐證，如有妨害員工工作情形，將依法追究，或是依違反社會秩序維護法法辦。ˉ

黑衣人到台南市仁德區一家鋼鐵工廠外拉布條討債。記者黃宣翰／翻攝
黑衣人到台南市仁德區一家鋼鐵工廠外拉布條討債。記者黃宣翰／翻攝

台南 債務

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