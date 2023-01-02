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年終阻2婦被騙70 萬 桃園楊梅警保住1362萬人民血汗錢

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市楊梅、新屋地區去年發生詐騙案，警方與銀行業全力合作阻詐，去年底連續在銀行及時在匯款中攔阻下，成功為62姜姓婦人、59葉姓婦人分別保住45萬元及25萬元，楊梅警方今天下午表示，總計去年成功阻詐47件，在詐騙集團手中帳戶攔下1362萬元現金。

楊梅警方表示，去年底台企銀新屋分行通報，62歲姜姓婦人欲匯款45萬元給她侄兒有詐，警方趕到阻詐，得知竟是姜婦接到詐騙集團用「用猜猜我是誰」的詐騙手法，冒用她侄兒借錢，警方勸阻下，姜婦才免被騙。

另外，渣打銀行新屋分行通報59歲葉姓婦遭詐騙，警方趕去阻詐，得知葉婦收到Line投資群組，被「老師」話術欺騙，準備匯款25萬元投資股票，警方查閱葉婦手機對話，竟是用「房屋修繕」用途匯款，員警攔阻下，葉婦才知險些被騙。

楊梅警方表示，詐騙集團利用「猜猜我是誰」等傳統老梗手法行騙，利用話術讓民眾一時難辨遭到詐騙匯款，楊梅警方去年與銀行合作阻詐，成功攔阻47件詐騙案，攔阻民眾匯款1362萬元，為防春節年關前詐騙猖獗，呼籲民眾接獲來路不明電話打165求證，不要隨便相信網路投資，避免被騙。

年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻葉婦（右）免被騙25萬元。記者曾增勳／翻攝
年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻葉婦（右）免被騙25萬元。記者曾增勳／翻攝
年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻姜婦（中）免被騙45萬元。記者曾增勳／翻攝
年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻姜婦（中）免被騙45萬元。記者曾增勳／翻攝

詐騙集團 桃園 春節

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