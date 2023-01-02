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照顧90歲父60歲男打零工難維生 桃警捐物資新年送暖意

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區90歲馮姓老翁雙目失明，唯一的60歲兒子年輕時工作脊椎損傷，靠打零工維生，龍潭分局聖亭派出所長蔡坤龍自掏腰包，員警響應捐助，結合里長及松鈞工業負責人購買白米民生物資用品，趁元旦假期分送馮家等多戶弱勢家庭寒冬送暖。

蔡坤龍訪查聖亭所轄區亟需幫助的弱勢家庭，發現馮家父子相依為命，生活難以為繼，為關懷馮家等弱勢戶，他自掏腰包發起救濟計畫，派出所員警響應捐款，結合八德里長葉來旺、松鈞工業董事長許志銘贊助，集資購買白米等民生物資，由蔡坤龍率副所長傅錫城、警員溫正忠及葉來旺、許志銘將物資發送關懷馮家父子等多戶弱勢家庭。

聖亭所表示，馮姓老翁早年雙目失明，生活不便，與唯一兒子相依為命，他兒子早年出外工作，也有正當收入，未料幾年前，在工作中不慎摔傷，造成脊椎損傷無法正常使力，之後四處求職碰壁，靠打零工維生，支撐一家2口，成為弱勢關懷家庭，蔡坤龍和員警不定期濟助物資關懷。

蔡坤龍表示，幫助轄區弱勢家庭需要社會大家發揮愛心，員警查訪馮姓父子等亟需幫助的弱勢家庭生活所需後，該所同仁主動捐助伸出援手，結合里長、在地企業一起捐愛心做公益，希望拋磚引玉喚起社會關懷弱勢。

龍潭聖亭所長蔡坤龍（左二）與副所長傅錫城（右一）、里長葉來旺（左一）、松鈞董事長許志銘（左二）送物資關懷馮姓老翁（中）等弱勢家庭。圖／警方提供
龍潭聖亭所長蔡坤龍（左二）與副所長傅錫城（右一）、里長葉來旺（左一）、松鈞董事長許志銘（左二）送物資關懷馮姓老翁（中）等弱勢家庭。圖／警方提供

弱勢家庭 兒子

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