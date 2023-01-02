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男學生摔落高雄科大30米深吊橋 失聯3日尋獲已明顯死亡
高雄科技大學燕巢校區驚傳男大生摔落校內吊橋，今天下午被救難人員發現，已明顯無生命跡象。據了解，該生上月30日被家屬通報失聯，今天警方協同家屬到男大生就讀的高科大校園尋找，未料卻發生憾事。
岡山警分局表示上月30日接獲臺中市政府警察局轉報，25歲賀姓男大生原訂當日下午4時許，返回台中住家，家人卻遲遲聯絡不上，隨即通報員警協助尋找。
警方陪同賀男家屬到他在高雄的租屋處，卻不見賀男身影，經調閱監視器及手機定位，警方推論賀男應該在校園內，立即協同消防人員，進入學校搜尋，在今天下午4時32分許，於校內吊橋下方尋獲賀男。
當時警消在吊橋下方看見一人趴在溪旁，多次呼喊都未獲回應，通報校安人員，並請家屬到場確認，證實該人為失聯3日的賀姓男大生。
警消到場救援時，賀男已明顯無生命跡象，詳細事故原因仍在調查中。
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