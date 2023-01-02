新店央北重畫區工人高樓墜落 承造及監造等人可開罰3萬元
新北市新店區央北重畫區傳出墜樓意外，一名王姓女工人從10樓墜落，並不甚慎導致墜落於遮斷版上，當下雖意識昏迷但有呼吸心跳，緊急送往台北慈濟醫院急救中；新北工務局表示，將依建築法勒令停工，要求改善。據了解，依法最高可對各承造人、監造人或拆除人處3萬元以下罰鍰。
新店央北重畫區近年持續發展，不少住宅大樓持續興建中，不過今下午在央北二路一處工地，卻有名41歲王姓女工人墜樓，警消在下午3點多獲報前往，女子意識昏迷但有呼吸心跳，疑因墜樓碰撞，頭、腹部都有受傷出血，並緊急送醫。
工務局說明，女子在今日下午3點15分左右，在10樓施工架做整潔作業，因作業不慎導致墜落於遮斷版上，已立即送往慈濟醫院，目前急救中。有關涉及未做妥安全防範措施導致工安意外，將依違反建築法第63、89條規定勒令停工，要求改善。
工務局表示，經查建照號碼為107店建字第3茂德建設股份有限公司。建築物施工場所依法應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施，違反除勒令停工外，並各處承造人、監造人或拆除人6000元以上3萬元以下罰鍰；起造人也有責任時，得處以相同金額之罰鍰。
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