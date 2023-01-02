扯！車停路邊莫名被撞飛 駕駛火速落跑 網：肯定酒駕
今天有民眾在高雄地方網路社群Po文，表示自己跨年夜將車輛停放路邊，卻遭一輛黑色轎車不明原因追撞，導致他的車摔落邊坡，駕駛竟還肇事逃逸，氣得他急報警，目前警方已鎖定肇事車輛，將通知駕駛到案說明。
跨年夜當晚20時49分許，在高雄大寮內坑路，季姓民眾將自家轎車停放路邊，突然一輛黑色轎車不明原因，失控自後方撞上，推撞力道強大，季姓民眾的白色轎車當場摔落邊坡，傾斜卡在邊坡與道路接縫處，幸當時車內無人，無任何人員受傷。
網友看見季姓民眾Po出的事故畫面，紛紛表示「誇張」、「太扯了」，還有人說「你的車幫他擋下，不然下去的應該是他」；更有多名網友一致推論是酒駕，不然「技術哪有這麼差」。
林園警分局接獲民眾報案，立即調閱監視器，追查肇事逃逸的黑色轎車，目前已掌握肇事車輛，將迅速通知肇事駕駛到案說明，後續依法偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言