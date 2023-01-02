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警官拒捕開車撞警 台南警局長方仰寧「坦然面對拔官」

扯！車停路邊莫名被撞飛 駕駛火速落跑 網：肯定酒駕

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

今天有民眾在高雄地方網路社群Po文，表示自己跨年夜將車輛停放路邊，卻遭一輛黑色轎車不明原因追撞，導致他的車摔落邊坡，駕駛竟還肇事逃逸，氣得他急報警，目前警方已鎖定肇事車輛，將通知駕駛到案說明。

跨年夜當晚20時49分許，在高雄大寮內坑路，季姓民眾將自家轎車停放路邊，突然一輛黑色轎車不明原因，失控自後方撞上，推撞力道強大，季姓民眾的白色轎車當場摔落邊坡，傾斜卡在邊坡與道路接縫處，幸當時車內無人，無任何人員受傷。

網友看見季姓民眾Po出的事故畫面，紛紛表示「誇張」、「太扯了」，還有人說「你的車幫他擋下，不然下去的應該是他」；更有多名網友一致推論是酒駕，不然「技術哪有這麼差」。

林園警分局接獲民眾報案，立即調閱監視器，追查肇事逃逸的黑色轎車，目前已掌握肇事車輛，將迅速通知肇事駕駛到案說明，後續依法偵辦。

季姓民眾今天將肇事畫面Po上網，引起大批網友留言表示「太扯」、「誇張」，且推論該名駕駛應為酒駕，否則「技術哪有這麼差」。記者林品君／翻攝
季姓民眾今天將肇事畫面Po上網，引起大批網友留言表示「太扯」、「誇張」，且推論該名駕駛應為酒駕，否則「技術哪有這麼差」。記者林品君／翻攝
季姓民眾跨年夜將車停放大寮內坑路邊，卻莫名被一輛黑色轎車衝撞，全車摔落邊坡，駕駛竟還肇逃，氣得他急向警方報案。記者林品君／翻攝
季姓民眾跨年夜將車停放大寮內坑路邊，卻莫名被一輛黑色轎車衝撞，全車摔落邊坡，駕駛竟還肇逃，氣得他急向警方報案。記者林品君／翻攝

跨年

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