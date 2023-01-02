桃園16歲少年跨年結怨 隻身理論反被8人圍毆警全法辦
桃園市八德區介壽路發生少年圍毆案，一名16歲楊姓少年不滿跨年時和15歲陳姓少年起口角，昨晚找上正在吃火鍋的陳及友人理論，雙方一言不合動手，楊寡不敵眾被圍毆；事後陳姓少年等8人雖一哄而散，但仍被警方通知到案，全案今詢後依傷害、妨害秩序罪嫌移送桃園地檢署偵辦及少年法庭審理。
八德警分局調查，楊姓少年（16歲）及羅姓少年（17歲）日前在復興區跨年時與陳姓少年（15歲）發生口角糾紛，雙方不歡而散。
陳姓少年昨晚9時許邀約陳男（18歲）、朱男（19歲）、廖男（19歲）、左男（22歲）等4人至八德區介壽路一段643號附近吃火鍋，並在現場以IG打卡，楊男發現後隻身前往理論，一言不合大打出手；楊雙拳難敵四腿被圍毆，多處擦挫傷，但沒有大礙。
有路過民眾目擊報案，警方立即啟動快打，不過眾人在聽到警笛聲時便一哄而散，到場時僅有被打的楊姓少年自己在場。
由於當事人機車就停在附近超商門口，警方事後循線通知涉案的陳姓少年等8人到案，今天詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌移送桃園地檢署偵辦及桃園地院少年法庭審理；被打的楊姓少年也有動手，也一併送少年法庭。
警方呼籲，遇爭端應理性處理，警方將嚴正執法，任何不法事證本分局將依法處理，不容許任何暴力事件發生，以維護社會治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言