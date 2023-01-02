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桃園16歲少年跨年結怨 隻身理論反被8人圍毆警全法辦

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區介壽路發生少年圍毆案，一名16歲楊姓少年不滿跨年時和15歲陳姓少年起口角，昨晚找上正在吃火鍋的陳及友人理論，雙方一言不合動手，楊寡不敵眾被圍毆；事後陳姓少年等8人雖一哄而散，但仍被警方通知到案，全案今詢後依傷害、妨害秩序罪嫌移送桃園地檢署偵辦及少年法庭審理。

八德警分局調查，楊姓少年（16歲）及羅姓少年（17歲）日前在復興區跨年時與陳姓少年（15歲）發生口角糾紛，雙方不歡而散。

陳姓少年昨晚9時許邀約陳男（18歲）、朱男（19歲）、廖男（19歲）、左男（22歲）等4人至八德區介壽路一段643號附近吃火鍋，並在現場以IG打卡，楊男發現後隻身前往理論，一言不合大打出手；楊雙拳難敵四腿被圍毆，多處擦挫傷，但沒有大礙。

有路過民眾目擊報案，警方立即啟動快打，不過眾人在聽到警笛聲時便一哄而散，到場時僅有被打的楊姓少年自己在場。

由於當事人機車就停在附近超商門口，警方事後循線通知涉案的陳姓少年等8人到案，今天詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌移送桃園地檢署偵辦及桃園地院少年法庭審理；被打的楊姓少年也有動手，也一併送少年法庭。

警方呼籲，遇爭端應理性處理，警方將嚴正執法，任何不法事證本分局將依法處理，不容許任何暴力事件發生，以維護社會治安。

八德區一群少年昨晚在街頭圍毆另名16歲少女，警方到場前他們一哄而散，但機車都留在原地，仍被循線通知到案法辦。圖／翻攝自臉書「記憶八德」
八德區一群少年昨晚在街頭圍毆另名16歲少女，警方到場前他們一哄而散，但機車都留在原地，仍被循線通知到案法辦。圖／翻攝自臉書「記憶八德」

桃園 火鍋 跨年

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